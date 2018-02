Wehr rückt zu 43 Einsätzen aus

Wahlen bei der Feuerwehr Heidgraben: Björn Sommer neuer Stellvertreter, Jörg Hinsenkamp neuer Jugendwart

von Sylvia Kaufmann

05. Februar 2018, 16:05 Uhr

Mit 19 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung wählten die zur Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben anwesenden Stimmberechtigten Björn Sommer zu ihrem neuen stellvertretenden Wehrführer. Der 35 Jahre alte Löschmeister tritt die Nachfolge von Martin Bade an. Auch in der Besetzung des Jugendwarts hat es einen Wechsel gegeben. Der 40-jährige Oberlöschmeister Jörg Hinsenkamp wurde einstimmig gewählt und ist nach zwölf Jahren als stellvertretender Jugendwart in die Fußstapfen von Sönke Voß getreten. Zur stellvertretenden Jugendwartin wurde einstimmig Sylke Bade gewählt.

Wehrführer Tobias Steffen begrüßte zur Versammlung, die traditionell mit einem Essen begonnen wurde, zahlreiche Ehrenmitglieder und Gäste. Der 35 Jahre alte Hauptbrandmeister steht seit zehn Jahren an der Spitze der Heidgrabener Wehr. Ihr gehören 34 Aktive, darunter drei Frauen, 15 Nachwuchskräfte in der Jugendwehr, 18 Ehrenmitglieder und 344 passive Mitglieder an. Eine Frau und fünf Männer wurden ins Probejahr aufgenommen.

In seinem Jahresbericht ging Steffen auf die hohen Anforderungen, die an die Wehr gestellt werden, ein. Zu 43 Einsätzen wurden die Aktiven im vergangenen Jahr gerufen, bei denen sie in unterschiedlicher Art agieren und ihr Wissen unter Beweis stellen mussten. 28-mal rückte die Wehr aus, um Sturmschäden zu beseitigen, siebenmal war sie zum Lenzen gerufen worden. Gelöscht wurden ein Klein-, ein Mittel- und ein Schornsteinbrand. Dreimal leistete die Wehr Notfalleinsätze, einmal technische Hilfe und einmal musste eine Ölspur beseitigt werden.

„Wir dürfen uns nicht auf unserem Wissensstand ausruhen, sondern müssen uns ständig weiterbilden, um auf alle Aufgaben gut vorbereitet zu sein“, betonte Steffen und berichtete, dass mehrere Kameraden Lehrgänge besucht haben. Mitglieder der Wehr kamen zu 23 Dienstabenden und Veranstaltungen zusammen. Geleistet wurden bei einer Beteiligung von mehr als 70 Prozent etwa 1500 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Seiner Jugendwehr sprach Steffen ein Lob aus. „Unsere Jugendwehr ist sehr engagiert und kann sich auf Kreisebene sehen lassen.“ Steffen erwähnte, dass die Arbeiten zur Anschaffung eines LF10 als Ersatz für ein LF8 im Gange sind.

In seinem Grußwort machte Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) deutlich, dass die Gemeinde es auch mit dem Bau einer neuen Feuerwache ernst meine. Die Politik hat ein Raumkonzept beschlossen, das den Umzug der Bücherei in den Feuerwehrraum vorsieht. „Die Wehr stellt einen Raum zur Verfügung und wir setzen alles daran, so schnell wie möglich eine neue Wache zu bauen und Fördergelder des Landes zu erhalten“, sagte Jürgensen und auch der stellvertretende Bürgermeister, Egbert Hagen (CDU), betonte: „Die Wehr ist uns wichtig. Wir stellen einige andere Dinge zurück und investieren 235 000 Euro in ein neues Fahrzeug und etwa 1,5 Millionen Euro in eine neue Wache. Sechs Aufnahmen ins Probejahr zeigen, dass unsere Wehr noch weiter wächst.“ Einstimmig wurde dem Vorstand nach den Berichten des Kassenwartes und der Revisoren Entlastung erteilt.

Bei den Wahlen wurde Kassen- und Schriftwart Löschmeister Frank Büchner, der diese Ämter bereits seit 24 Jahren ausübt, erneut einstimmig bestätigt. Zum stellvertretenden Kassenwart und zum Gruppenführer der zweiten Gruppe wurde neben seiner neuen Aufgabe als Jugendwart Jörg Hinsenkamp gewählt. Neue Kassenprüferin ist Isabell Heitmann.