Wasserspiel und Schilfbewuchs

von Philipp Dickersbach

erstellt am 08.Nov.2017 | 16:07 Uhr

Das Interesse an der Sitzung des Tornescher Bauausschusses war groß. Rund 60 Interessierte waren am Montagabend ins Rathaus gekommen. Die Resonanz verwunderte nicht, schließlich ging es um ein Projekte, das die Stadt nachhaltig prägen könnte − der See im gleichnamigen Neubaugebiet. Nachdem im Juli Landschaftsarchitekt Jörn Wagner seine Vorstellungen präsentiert hatte, waren nun Architekt Reinhold Wuttke und Landschaftsarchitektin Ursula Zumholz an der Reihe. Ihnen schwebt ein konzeptionell dreiteiliger Bereich vor.

Ein Wasserspiel auf dem künftigen Platzbereich in Höhe der Straße Ohlenhoff, Ausgleichsflächen samt Schilfbewuchs in Richtung Nordosten sowie der eigentliche See, dessen Wasserstand stets konstant gehalten werden soll − diese Ideen präsentierte Wuttke. Der Architekt aus Neumünster wollte in seinem Vortrag weniger auf technische Dinge eingehen, als vielmehr eine Vision vermitteln. „Wir wollen ein Quartier schaffen, mit einem Charakter, einer Identität“, sagte Wuttke. Sein Ziel sei, in dem gesamten Bereich eine „Weite“ zu schaffen. Erreicht werden soll dies mit der Öffnung des vorhandenen Knicks und dem Bau mehrerer Stege. Laut Wuttke hätte das zudem den Vorteil, dass keine „Angsträume“, also dunkle, nicht einsehbare Bereiche entstehen würden.

Auch den Wunsch, der vielfach von Politikern geäußert worden war, Fußgängern die komplette Umrundung des Sees zu ermöglichen, griff der Architekt auf. Er betonte: Attraktiven Wohnraum zu schaffen und dabei den öffentlichen Zugang zum See zu gewährleisten, das schließe sich nicht aus. Wuttke riet davon ab, zu viele neue Parkplätze zu schaffen. Ebenso sollte am Südufer des Sees auf Laubbäume verzichtet werden, um unnötigen Blättereintrag zu vermeiden. Mögliche Überflutungen bei Starkregen sollen per Überlauf verhindert werden.

Zumholz erläuterte ihre Vorstellungen zu dem neuen Platzbereich. „Da muss man sich treffen wollen und zu Hause fühlen“, sagte die Landschaftsarchitektin, die sich in dem Bereich unter anderem Bewegungsangebote für Jugendliche vorstellen kann. Bezogen auf den See betonte Zumholz: „Ich halte nichts davon, ihn zu flach zu machen.“ Eine Schichtung gehöre zu einem normalen See dazu, so Zumholz.