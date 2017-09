„Wandel durch Annäherung“

vergrößern 1 von 1 Foto: eschke 1 von 1

Auf Einladung der örtlichen CDU diskutierte deren Bundestagskandidat Michael von Abercron am Mittwochabend im Kleinen Friedrich mit dem stellvertretenden russischen Generalkonsul Boris Arkhipov über die Rolle Russlands in der Welt und die Beziehung zu Deutschland. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit des Dialogs, um derzeit bestehende Differenzen zu überwinden. Neben Gesprächen über die Konfliktherde Krim, Syrien und Nordkorea gab es auch kritische Fragen aus dem Publikum, unter anderem zum Umgang mit Homosexuellen.

„Eine Grundvoraussetzung für einen guten Kompromiss ist der Dialog miteinander und das Verständnis füreinander. Der Dialog sollte dabei nicht nur auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, sondern auch in weiten Teilen der Bevölkerung geführt werden“, sagte Daniel Kölbl, Stadtverbandsvorsitzender der CDU Tornesch. Von Abercron, der derzeit für den Deutschen Bundestag kandidiert, nannte das Verhältnis Deutschlands zu Russland „schicksalshaft“. „Wir als Deutsche tragen eine besondere Verantwortung aufgrund des Leids, das wir im Zweiten Weltkrieg über Ihr Land gebracht haben“, sagte der Christdemokrat zu Arkhipov. Zudem gebühre Russland besonderer Dank, weil es eine unblutige Wiedervereinigung Deutschlands mitermöglicht habe.

Arkhipov bedankte sich mehrfach für die Gesprächsofferte. Vieles, was berichtet werde, vermittele ein falsches Bild von seinem Land. Ihm persönlich werfe man vor, er vertrete einen Aggressor. Im Gepäck hatte er eine Flasche Bier mit einem Portrait von Putin. Der russische Schriftzug darunter beinhalte „ein ganz schlimmes Schimpfwort, ich war empört“, so der Diplomat, der sagte, diese Flasche im deutschen Handel erworben zu haben. Er bezeichnete Russland als natürlichen Partner nicht nur für Deutschland, sondern für das vereinte Europa, insbesondere im Hinblick auf die Konkurrenz mit den USA und China. Im Gespräch wurde deutlich, dass die Bewertung der Diskutierenden von innen- und außenpolitischen Konflikten unterschiedlich ist. Kölbl, der die Diskussion moderierte, stellte eine Frage zur „Annektion der Krim“. Aus Sicht des stellvertretenden russischen Generalkonsuls handelte es sich aber bei der „Revolution der Würde“ in der Ukraine um einen Staatsstreich, der kurz nach dem Verhandlungserfolg, die Wahlen vorzuziehen, erfolgt sei. Die Bevölkerung auf der Krim hätte diesen Staatsstreich abgelehnt. „Ich werde gefragt, warum Russland gewonnen hat“, berichtet Arkhipov. Die Antwort darauf sei: „Die Bevölkerung hat die ukrainische Armee blockiert.“ Die Angst der baltischen Staaten nannte er „Dummheit – wir haben genug Territorium.“

Zu der historischen Entwicklung sagte der Diplomat: Der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow habe die Krim 1954 einfach „verschenkt“, an die damalige Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik. Die Halbinsel im Schwarzen Meer habe zudem für die Russen eine mentale Bedeutung, denn von dort sei das Christentum ins Land gekommen. „Außerdem können wir es nicht erlauben, dass auf der Krim Nato-Kräfte stationiert werden“, verteidigte Arkhipov die Interessen seines Landes.

Matthias Nowatzki, CDU-Ratsherr in Uetersen, fragte, was Russland dann mit dem Verkauf von Waffensystemen an die Türkei bezwecke, die ebenfalls Nato-Partner ist. „Geschäft ist Geschäft, leider ist das eine ganz normale Sache“, sagte der stellvertretende Generalkonsul. Eine Bedrohung für sich selbst sehe Russland dadurch nicht: „Wir haben noch bessere Waffensysteme.“

Auf den Syrien-Konflikt angesprochen, sagte der russische Gast, es gehe seinem Land dabei nicht um die Stützung von Baschar al-Assad, sondern um den Erhalt des Staates an sich. „Sonst herrscht dort Chaos für viele Jahre“, sagte Arkhipov. Von Abercron pflichtete bei, dass es diesbezüglich im Irak und in Libyen nicht optimal gelaufen sei. „Ich würde mir wünschen, die UN und die beiden Großmächte würden das gemeinsam lösen“, sagte er in Punkto Syrien. Eine Lösung sieht der Christdemokrat aufgrund des vielen Blutvergießens jedoch nur ohne Assad.

Eine wirkliche Bedrohung durch das Regime in Nordkorea sieht der russische Diplomat nicht. „Wen hat Nordkorea in den letzten 20 Jahren bedroht? Mit wem Krieg geführt?“, fragte er. Im Gegenzug solle man betrachten, wen die USA in diesem Zeitraum alles bedroht habe und mit wem Krieg geführt. Die Amerikaner mischten sich überall ein.

Aus dem Publikum meldete sich ein homosexueller Christdemokrat zu Wort und fragte nach dem sogenannten Propagandagesetz, nach dem es in Russland verboten ist, „homosexuelle Propaganda“ zu betreiben. Hierunter fällt auch die Aufklärung über sexuelle Vielfalt. „Wie Sie sind, das ist Ihre persönliche Sache“, sagte Arkhiphov, „bleiben Sie, wie Sie sind, doch bitte machen Sie es hinter geschlossenen Türen.“ Er möge es generell nicht, wenn sich Menschen öffentlich küssen. Der russische Gastredner sagte: „Warum glauben Sie, dass ihre Welt und ihre Vorstellungen so universell sind?“ Er selbst, die Russen und auch andere Völker hätten nun einmal andere Vorstellungen.

Von Abercron sagte, er wünsche sich „einen Wandel durch Annäherung“. Wenn er die Gelegenheit dazu erhalte, im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags mitzuarbeiten, würde er sich für ein besseres Verhältnis beider Länder zueinander einsetzen. Er hoffe, dass sich der Gesprächsfaden zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin intensiviere. Arkhiphov sagte abschließend, Europa habe es verdient, eine größere Rolle in der Welt zu spielen.