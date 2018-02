Überblick : Von sonderbaren Sachen und Illustrationen: Ausstellungen im Museum Langes Tannen

Am 24. Februar beginnt das Ausstellungsjahr 2018 in Uetersen.

von Klaus Plath

16. Februar 2018, 12:30 Uhr

Volker Tiemann, Manfred Sihle-Wissel, Torben Kuhlmann und Fritz Schade − diese Künstler werden auf Einladung von Ute Harms, Leiterin des Museums Langes Tannen, in diesem Jahr an der Heidgrabener Straße ausstellen. Der in Schleswig-Holstein sehr bekannte Bildhauer Tiemann begründet das Ausstellungsjahr mit einer Vernissage, zu der für Sonnabend, 24. Februar, um 16 Uhr, in die Museumsscheune eingeladen wird.

„Die Kunstwerke von ihm wirken auf den ersten Blick sonderbar“, so Harms. Unter anderem befasst sich der Künstler mit dem Thema Schwerkraft. Indem er die Möglichkeiten und Grenzen der Schwerkraft auslotet, will er den größtmöglichen Effekt seiner Arbeiten beim Betrachter erreichen. Staunen und Verwunderung sind dabei typische Reaktionen, die der Betrachter den Werken von Tiemann entgegenbringt. Eine Arbeit von Tiemann zum Thema Schwerkraft befindet sich in Tornesch an der Klaus-Groth-Schule (Kunst am Bau). Der 1963 in Kiel Geborene absolvierte ein Studium der Freien Kunst/Bildhauerei an der Muthesiuskunsthochschule Kiel und ein weiteres Studium am Norfolk Institute of Art and Design in Norwich, Großbritannien Die Museumsleiterin freut sich auf diesen besonderen Künstler, der unter dem Motto „Eigentlich“ ausstellen wird. Letzter Ausstellungstag ist der 13. Mai.

In Uetersen gibt es eine Arbeit von ihm

Sihle-Wissel lebt und arbeitet bei Rendsburg (Brammer). Geboren wurde er 1934 in Tallinn. Siehle-Wissel studierte von 1954 bis 1959 an der Kunstgewerbeschule Hamburg Bildhauerei. Anlässlich seines 80. Geburtstages 2014 ehrte das schleswig-holsteinische Landesmuseum Schloss Gottorf den Künstler mit einer Retrospektive. Im Museum Langes Tannen stellt er vom 10. Juni bis zum 26. August aus. Zur Vernissage wird für Sonnabend, 9. Juni, um 16 Uhr, in die Museumsscheune eingeladen. In Uetersen ist er gut bekannt, weist doch eine abstrakte Arbeit unweit des Rosariums (Wassermühlenstraße) auf das Können des Künstlers hin. 1972 ehrte ihn die Freie und Hansestadt Hamburg mit dem Edwin-Scharff-Preis. 1987 wurde er mit dem Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft ausgezeichnet. 2003 ist Sihle-Wissel der Johannes-Brahms-Preis zuerkannt worden.

Ebenso bekannt ist der Kinderbuchillustrator Torben Kuhlmann, der am Sonnabend, 18. August, in Uetersen begrüßt werden kann. Seine Vernissage in der Museumsscheune beginnt ebenfalls um 16 Uhr. Der 1982 in Sulingen Geborene studierte Illustration und Kommunikationsdesign an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Ausstellen wird er bis zum 25. September. Unter anderem wurde der 36-Jährige 2015 mit dem Troisdorfer Bilderbuchpreis, Preis der Kinderjury, und 2016 mit dem Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen bedacht.

Das Ausstellungsjahr 2018 wird mit der Kabinettausstellung von Fritz Schade beschlossen. Die Ausstellung beginnt im Dezember und findet ausschließlich im Herrenhaus statt. Das Datum seiner Vernissage steht noch nicht fest. Parallel zur Ausstellung mit Holzschnitten von Dichtern wird es eine Lesung geben. Schade wurde 1947 in Roßla (Sachsen-Anhalt) geboren. Er studierte an der Werkkunstschule in Hamburg und an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg

Das Museum Langes Tannen ist mittwochs, sonnabends und sonntags, jeweils von 14 bis 18 Uhr, geöffnet. Derzeit zu sehen ist die permanente Ausstellung im Herrenhaus „Bürgerliche Wohnkultur des 19. Jahrhunderts“.