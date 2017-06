Video : Vollalarm in Tornesch

Tornesch | In Tornesch brannte am Nachmittag eine Gartenlaube. In dem Häuschen an der Friedensallee hatte sich nach Feuerwehrangaben ein Kamin so stark erhitzt, dass er die Laube in Brand setzte. Ortswehrführer Markus Rohwedder ließ vorsorglich Vollalarm auslösen, um genug Kräfte vor Ort zu wissen. Befürchtet worden war ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus. Dies konnte von der Feuerwehr jedoch verhindert werden, die den Einsatz nach rund einer Stunde beenden konnte.

von Video: Klaus Plath

erstellt am 13.Jun.2017 | 17:46 Uhr