Plattdeutscher Nachmittag : Viel Publikum bei Lesung „op Platt“ in Tornesch

07.Nov.2017

Tornesch | Im voll besetzten Tornescher Heimathaus lauschten die Gäste der zwölften plattdeutschen Lesung, präsentiert von „De Plattdüütsche Krink“ der Kulturgemeinschaft. Dargeboten wurden Gedichte, Geschichten und Lieder, und der Jugendkrink führte Sketche auf.

„Moin, moin, leeve Lüüd“, so begrüßte der plattdeutsche Arbeitskreis der Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut seine Gäste, und alle sangen mit. Nach der Begrüßung durch den ehemaligen Leiter Uwe Ullmann gab es für die rund 100 Zuhörer eine gemütliche Kaffee- und Kuchenrunde in dem liebevoll restaurierten Bauernhaus.

„De Plattdüütsche Kinner- und Jugendkrink“ zeigte als „Tüügnisse“ titulierte Sketche über die Schulzeit, die für viel Gelächter sorgten. Außerdem lasen die Sieben- bis 16-Jährigen Geschichten, und Jugendkrink-Leiterin Hannelore Körner stellte eine ihrer Kurzgeschichten vor.

„Es ist eine Zeit lang her, da haben wir uns im Krink zusammengesetzt und Geschichten für das Buch ‚Üm de Eck keken’ zusammengetragen“, so Körner, „darunter auch ‚Laterne‘“. Die Geschichte handelt von einem Laternenumzug, mit den Kindern wurden zuvor Laternen gebastelt und Lieder einstudiert. Der Spielmannszug spielt Abendlieder, die kleinen Mädchen und Jungen stehen mit leuchtenden Laternen drumherum, da nähert sich eine Gruppe laut grölender Jugendlicher. Doch eine junge Mutter knüpft sich die Störenfriede vor, die daraufhin den Rückzug antreten. Überrascht fragt die Erzählerin, die schon Schlimmes befürchtet hat, nach dem Inhalt des kurzen Gesprächs. Die junge Frau hat den Jungen einfach klargemacht, man habe sich sehr auf den Umzug gefreut. Dass es manchmal so einfach ist und dass man einfach miteinander sprechen muss, das hat die Erzählerin aus dieser Episode gelernt.

Auch andere Krink-Teilnehmer stellten Selbstgeschriebenes vor, so las Erika Schütt „Wat(t)“. Andere Vorleser präsentierten Prosa bekannter plattdeutscher Schriftsteller, wie „Feier des Tages“, „Rümstand“ von Rudolf Kinau oder „Skispringen“ von Ina Müller.

Gemeinsam mit dem Publikum sangen die Krink-Mitglieder „Smuttje“, dabei machte Dirk Hilmer den Vorsänger und alle antworteten. „Nanu, wie is dat mööglich, nanu, wie geiht dat to?“, sang der Chor den Refrain. Und auch beim Lied „Nordseewellen“ wurde „op Platt“ mitgesungen.