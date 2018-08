Bildung für jeden Tag des Jahres : VHS Tornesch-Uetersen lädt zu 365 Kursen und Veranstaltungen ein

Das Programm für das Herbstsemester liegt vor. 20.000 Verlage gedruckt.

von Sylvia Kaufmann

08. August 2018, 12:00 Uhr

Uetersen | Das Programm für das Herbstsemester der Volkshochschule (VHS) Tornesch-Uetersen liegt nun auch in gedruckter Form vor. Es ist in einer Auflage von 20.000 Exemplaren in Zusammenarbeit mit C.D.C. Heydorn Druckerei und Verlag erschienen. Die Hefte werden in diesen Tagen an Haushalte, die Rathäuser und Büchereien sowie andere Institutionen beider Kommunen verteilt.

Bewährte und neue Angebote gehören zu den insgesamt 365 Kursen mit 7474 Unterrichtseinheiten, aus denen Interessierte jeden Alters im VHS-Herbstsemester auswählen können. Etwa zwei Drittel der Kurse finden in Tornesch und zwar im VHS-Gebäude Tornescher Hof, in Klassenräumen der Klaus-Groth-Schule sowie im Stadtteilbüro an der Pommernstraße 99 statt.

Glücklich über Räume

Austragungsorte für VHS-Kurse und Veranstaltungen in Uetersen sind Räume in der Rosenstadt- und der Birkenalleeschule, eine Sporthalle an der Parkstraße, die Sporthalle an der Friedrich-Ebert-Schule, die Stadthalle, die Schwimmhalle, das Prisma-Gesundheitsstudio, die Museumsscheune Langes Tannen sowie vier Räume im Rathaus. Sie dienen den Fraktionen als Beratungszimmer und stehen an einem Tag in der Woche abends und ansonsten tagsüber für Englisch- und Französischkurse sowie Deutschkurse für Flüchtlinge zur Verfügung. Aktuell werden die Räume umfassend vom Fußboden bis zur Decke, eingeschlossen Elektrik und Beleuchtung, saniert und renoviert. „Zum Start des Semesters sind die Arbeiten beendet“, betont Verwaltungsmitarbeiter Andre Nowinski. Er ist seit vier Jahren VHS-Ansprechpartner in Uetersen. Neben der freien Wlan-Nutzung werden dann in den Räumen auch neue Beamerprojektionsflächen zur Verfügung stehen.

„Wir sind sehr glücklich über die VHS-Räume im Uetersener Rathaus. Sie sind erwachsenengerecht, liegen zentral, können über den Eingang zum Sitzungstrakt schnell erreicht werden und sind technisch so ausgestattet, dass moderne Sprachkursgestaltung möglich ist. Wir freuen uns, dass unsere Kursbesucher nun auch von der Sanierung profitieren können“, macht VHS-Leiterin Inga Pleines deutlich. Denn nach wie vor fehlen der Volkshochschule Tornesch-Uetersen noch mindestens fünf für die Erwachsenenbildung geeignete Unterrichtsräume.

Zeitgemäße Kursgestaltung

„Wir wollen und müssen den Bedürfnissen zeitgemäßer Kursgestaltung mit technischen Möglichkeiten sowie den Ansprüchen erwachsener Kursteilnehmer Rechnung tragen“, verweist Pleines auch auf das neue Digicircle-Projekt im Zusammenschluss mit den Volkshochschulen Wedel und Halstenbek. Gemeinsam bieten die Einrichtungen einen Englisch-Businesskurs an, bei dem online das Sprachtraining auf einer Lernplattform mit Einzelcoaching und Internetforum erfolgt. In den drei Monaten Kursdauer haben die Teilnehmer nur drei Präsenztermine, ansonsten können sie die Lernzeit individuell und flexibel gestalten. Pleines weiß aber auch, dass viele Kursinteressenten trotz des Lernens mit Lehrbüchern, die über Smartphones nutzbar sind, den regelmäßigen Austausch in der Gruppe und mit einem Dozenten schätzen. „Und dafür brauchen wir entsprechende Räume und geschulte Dozenten. Wir möchten unsere Kursteilnehmer befähigen, in der digitalen und technologisierten Welt zurechtzukommen.“

Im Trend sind aber auch das Erlangen von Kompetenzen, die in den vergangenen 20 Jahren bei der jüngeren Generation kaum gefragt waren: Nähen, Stricken, Häkeln. Solche Kurse und sogar ein Volkstanzkurs mit der Trachtengruppe Ueterst End sind im Programmheft neben weiteren neuen und bewährten Angeboten in den Bereichen Gesundheit und Fitness, Kultur und Gestalten, Sprachen (15 verschiedene Sprachen), Berufliche Qualifikation, Junge VHS sowie Gesellschaft und Leben mit Konzerten, Theaterfahrten, Tagesfahrten, Vorträgen und Veranstaltungen zu finden. Weitere Infos gibt es online.