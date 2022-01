Am Ahornweg : Vermeintlicher Kellerbrand löst Feuerwehr-Großeinsatz in Uetersen aus

Vollalarm für die Feuerwehr Uetersen. Gemeldet war eine Rauchentwicklung aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Ahornweg. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Klaus Plath

19. Januar 2022, 16:11 Uhr

Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Ahornweg in Uetersen (Kreis Pinneberg) haben am Mittwoch (19. Januar) gegen 14.25 Uhr Brandrauch wahrgenommen. Dieser kam aus dem Keller des Gebäudes. Für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen löste die Elmshorner Leitstelle deshalb Vollalarm aus.

Etwa 40 Feuerwehrleute aus der Rosenstadt rückten zum Ahornweg aus, dem vermeintlichen Kellerbrand entgegen. Vor Ort angekommen konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Einsatzleiter und Wehrführer Frank Girnus sagte gegenüber shz.de, dass Sägearbeiten im Keller zum Brandgeruch geführt hätten.

Der Einsatz war nach 15 Minuten beendet

Für die Feuerwehr gab es nichts mehr zu tun, sodass nach zirka 15 Minuten wieder in die Wache eingerückt werden konnte. Es war bereits der neunte Einsatz des noch jungen Jahres. Mit der Wehr verließen auch die Besatzung eines Rettungswagens und die Polizei die Einsatzstelle.