Verbindliche Strukturen

Informationsabend für Eltern von Viertklässlern an der Rosenstadtschule / Schulprofil vorgestellt

08. Februar 2018, 16:05 Uhr

An der Rosenstadtschule ist man gut gerüstet für die Herausforderungen des kommenden Schuljahrs − dann erleben die neuen fünften Klassen ihren ersten Tag an Uetersens Gemeinschaftsschule. Schulleiterin Gisela Leffers (Foto) konnte während eines Elterninformationsabends den rund 60 anwesenden Erziehungsberechtigten mitteilen, dass derzeit alle Planstellen besetzt, der Unterricht also in vollem Umfang erteilt werden kann.

Verlässliche Schulzeiten waren in der Vergangenheit immer wieder ein Entscheidungskriterium für die Anmeldung der Viertklässler. Die Rektorin informierte in der Pausenhalle zudem über Eckdaten ihrer Bildungseinrichtung, die als offene Ganztagsschule einen langen Unterrichtstag eingeführt hat. 580 Schüler besuchen die Rosenstadtschule derzeit, es gibt 28 Klassen und 51 Lehrer sowie mit Wolfgang Tarrach einen Schulsozialarbeiter.

Genauso wie Leffers freuen sich auch die Fachlehrer, die Schülervertretung, die Mitglieder des Schulvereins und der Gesamtelternbeirat auf die neuen Fünften. Das wurde im Anschluss an die Worte der Schulleiterin während einer Vorstellungsrunde deutlich, bei der auch erklärt wurde, was auf die Kinder insbesondere während der Orientierungsphase aber auch später, wenn die binnendifferenzierte Unterrichtsstruktur verlassen und nach Leistungsstärke der Schülerschaft in Kursen unterrichtet wird (ab Klassenstufe acht), zukommt.

Die Rosenstadtschule ist zertifizierte Zukunftsschule, Präventionsschule und Schule gegen Rassismus und für Courage. Als DaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache) kooperiert sie mit dem Uetersener Förderzentrum, als Gemeinschaftsschule ohne eigene Oberstufe mit dem benachbarten Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG). Ein Wechsel von der Rosenstadtschule zum LMG ist sowohl in der fünften Klassenstufe als auch nach der zehnten Klasse möglich, wenn starke Leistungen nachgewiesen werden beziehungsweise worden sind. Dieses Kooperationsmodell erläuterte den Eltern Björn Manthey, Orientierungsstufenleiter am Gymnasium.



Heute Tag der offenen Tür





Schulleiterin Leffers warb noch einmal für den Besuch des Tags der offenen Tür, heute von 15.30 bis 18.30 Uhr. Insbesondere Viertklässler und deren Eltern sind eingeladen, sich ein umfängliches Bild von dem Bildungsangebot an der Rosenstadtschule zu machen. Angemeldet werden können die Kinder vom 26. Februar bis zum 7. März immer vormittags im Schulsekretariat.

>http://rs-uetersen.lernnetz.de