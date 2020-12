Polizei sucht Zeugen : Vandalismus in Groß Nordende: Biomülltonnen reihenweise umgeworfen

Unbekannte randalieren im Bereich der Dorfstraße: Garten- und Küchenabfälle breiteten sich vor den Grundstücken aus. Die Bürgermeisterin Ute Ehmke ist sauer.

Avatar_shz von Waltraut Hinz-Hass

18. Dezember 2020, 13:47 Uhr

Groß Nordende | Reihenweise umgestoßene Biomülltonnen – Anwohner an der östlichen Seite der Dorfstraße in Groß Nordende (Kreis Pinneberg) trauten am Freitagmorgen (18. Dezember) ihren Augen nicht. Garten- und Küchenabfälle breiteten sich vor ihren Grundstücken aus.

Anwohner mussten alles wieder einsammeln

Wer dieses Vandalen-Stück aufgeführt hat, ist nicht bekannt. Geräusche hat niemand gehört, bei der Polizei ist keine Anzeige eingegangen. „Ich bin heute Morgen von meiner Nachbarin darauf aufmerksam gemacht worden“, berichtet Bürgermeisterin Ute Ehmke gegenüber shz.de. Daraufhin habe sie wie alle anderen Betroffenen den Müll erbost wieder eingesammelt, damit das Müllfahrzeug ihn mitnehmen konnte.

Wir waren diesmal nicht betroffen, aber umgekippte Mülltonnen, das kommt bei uns häufiger mal vor. Kommentar aus dem Blumenladen Dagmar Kleinwort

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Uetersen zu melden. Die Beamten in der Rosenstadt sind unter Telefon (04122) 70530 erreichbar.