Tornesch : Unkraut mit Gasbrenner entfernt: Hecke am Haidmoor brennt vollständig nieder

von shz.de

14. Juni 2019, 14:51 Uhr

Am Haidmoor in Tornesch (Kreis Pinneberg) ist am Freitagmittag eine Hecke in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner hatte Unkraut mit einem Gasbrenner entfernen wollen.

Die Feuerwehr wurde um 13.33 Uhr alarmiert und fuhr mit vier Einsatzwägen aus Ahrenlohe und aus Esingen zum Einsatzort. Nach etwa einer halben Stunde hatten die insgesamt 20 Kameraden alles gelöscht. Die etwa 20 Meter lange Hecke ist vollständig abgebrannt. Weder Personen noch anliegende Gebäude sind zu Schaden gekommen.

