Notarzteinsatz : Unfall in Tornesch legt Bahnverkehr lahm

Am Donnerstagmorgen ist es am Bahnübergang in Tornesch zu einem Unfall gekommen. Der Bahnverkehr ist stark beeinträchtigt.

von Kira Oster

08. November 2018, 10:42 Uhr

Tornesch | Am Donnerstagmorgen ist es zu einem schweren Unfall Nahe des Bahnübergangs am Koppeldamm in Tornesch (Kreis Pinneberg) gekommen. Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Tornesch ist deswegen aufgrund eines Polizei- und Notarzteinsatzes seit etwa 9 Uhr gesperrt. Laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis wird die Sperrung bis mindestens 11 Uhr anhalten. Der Zugverkehr in diesem Bereich fällt aus. Die Polizei geht von einem Suizid aus.

Betroffen sind die Strecken von Hamburg nach Kiel, Flensburg und nach Westerland. Die Nordbahn hat einen Busersatzverkehr zwischen Tornesch und Elmshorn eingerichtet. Reisende, die von Hamburg nach Kiel möchten, werden gebeten über Lübeck zu fahren. Reisende nach Flensburg sollen über Bad Oldesloe und Neumünster ausweichen. Gleich mehrere Störungen sorgten am Donnerstagmorgen für Zugausfälle und Verspätungen im Norden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?