Vater ertrinkt : Unfall an Kösterkuhle in Tornesch: Kein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem Tod eines 61-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen ermittelt. Das Verfahren ist nun vom Tisch.

Tornesch | Still und starr liegt er da, der Angelsee in Tornesch. Die Bäume sind kahl, die Trampelpfade unter Schnee und Eis verschwunden. Viel los ist an diesem Februarnachmittag nicht. In den wärmeren Monaten sieht es hier anders aus. Dicht bewachsene Ufer machen...

