Polizei sucht nach Zeugen : Unbekannte brechen in Einfamilienhäuser in Tornesch ein

Nach zwei Taten am vergangenen Freitag sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täter.

von Christian Uthoff

28. Oktober 2019, 15:32 Uhr

Tornesch | Nach zwei Einbrüchen in Tornesch ist die Polizei derzeit auf der Suche nach Zeugen. In einem Fall erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus. Im zweiten Fall flohen die Täter ohne Beute. Beide Vorfälle hatten sich laut Polizei am 25. Oktober - einem Freitag - ereignet.

Erste Tat im Pfahlweg

Im ersten Fall verschafften sich der oder die Täter in den Nachmittagsstunden Zugang zu einem Einfamilienhaus im Tornescher Pfahlweg, indem sie ein von der Straße aus sichtbares Badezimmerfenster gewaltsam öffneten. Danach durchstöberten sie die Wohnräume und verließen das Haus mit Schmuck und Bargeld wieder durch das kleine Fenster.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 16.30 und 21.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

Zweite Tat am Ortsrand

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Freitag am Tornescher Ortsrand. Gegen 20.25 Uhr verschafften sich zwei bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und betraten die Wohnräume, während sich die 84 Jahre alte Bewohnerin im Dachgeschoss aufhielt. Als die Rentnerin die Treppe zum Erdgeschoss benutzte, flohen die Einbrecher ohne Beute. An dem aufgebrochenen Fenster hatten die Einbrecher jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht.

Zeugen, die in der Zeit von 20 bis 20.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oder im Umfeld des Gärtnerweges bemerkt haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?