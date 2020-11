Polizei sucht Täter : Umweltsünder lagern Kanister mit Altöl an einem Feldweg in Tornesch ab

Die Ermittler suchen Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Feldwegs beobachtet haben.

von Susi Große

03. November 2020, 15:20 Uhr

Tornesch | An einem Feldweg, der vom Asperhorner Weg in Tornesch (Kreis Pinneberg) abgeht, hat die Polizei am Dienstagmorgen (3. November) eine größere Ansammlung von Abfall vorgefunden. Das teilte Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen und den Tätern.

Die Beamten entdeckten fünf Kanister mit Altöl, zwei Fahrradrahmen sowie einen Bürostuhl. Der Umwelttrupp des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Feldwegs beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt unter der Rufnummer (04121) 40920 zu richten.