Tornesch : Umweltsünder entsorgen Giftstoffe im Straßengraben

Bauhofmitarbeiter entdeckten neben der Straße Brandskamp Reste von Mischölen und Salzsäure. Die Polizei ermittelt.

21. Juli 2020, 16:40 Uhr

Tornesch | In Tornesch wurde toxischer Müll im Straßengraben entsorgt – illegal. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Tat geschah vermutlich am vergangenen Wochenende (18./19. Juli)

Vermutlich am Wochenende (18./19. Juli) ist es in Tornesch zu einer illegalen Abfallentsorgung von Chemie- und Farbstoffen gekommen. Das teilte die Polizei mit. Mitarbeiter des Bauhofes entdeckten am Montag, 20. Juli, gegen 14.30 Uhr, im Graben der Straße Brandskamp diverse und nicht vollständig entleerte Blechbehältnisse.

Reste von Mischölen, Bitumenmasse und Salzsäure

Laut Polizei hatten Unbekannte Kanister und Blecheimer mit Restmengen von Mischölen, Bitumenmasse und Salzsäure dort entsorgt. Der Straßengraben musste von den Mitarbeitern des Bauhofs gereinigt und der Abfall in einer Sondermüllsammelstelle entsorgt werden.

Zeugen bitte melden

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, diese dem Ermittlungsdienst Umwelt beim Autobahnrevier Elmshorn unter Telefon (04121) 40920 mitzuteilen.

