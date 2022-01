Wiese an der Kleinen Twiete : Uetersens Nabu-Mann Roland Dilchert widerspricht FDP-Politikerin

Auf der Wiese an der Kleinen Twiete lebten viele Vögel, sagt Roland Dilchert vom Naturschutzbund Uetersen. Auch den Anwohner gehe es bei ihrem Widerstand gegen eine Bebauung um den Naturschutz.

18. Januar 2022, 14:56 Uhr

Auf der Wiese an der Kleinen Twiete lebten viele Vögel, sagt Roland Dilchert vom Naturschutzbund Uetersen. Auch den Anwohner gehe es bei ihrem Widerstand gegen eine Bebauung um den Naturschutz.

Roland Dilchert vom Uetersener Nabu ärgert sich darüber, dass CDU, BfB und FDP nach wie vor keinen Grund sehen, von ihrem Beschluss, die aktuell landwirtschaftlich genutzte Wiese an der Kleinen Twiete bebauen zu lassen, abzurücken. Insbesondere ärgert sich Dilchert über die Haltung von Stefanie Hochsprung. Die Liberale hatte gegenüber shz.de deutlich gemacht, dass es den Mitgliedern der Bürgerinitiative sowie weiteren Anwohnern der Straße Wiesengrund aus ihrer Sicht nicht um Umweltbelange, sondern um freie Sicht gehe. Wohnhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft würden sie daher ablehnen.

Der Bürgerinitiative (BI) gehe es jedoch sehr wohl um den Natur -und Artenschutz, betont Dilchert. Das könne jeder der Homepage der BI entnehmen. Dilchert: „Ich möchte betonen, dass mehrere Mitglieder der BI auch Nabu-Mitglieder sind und der Nabu Elbmarschen seit Sommer 2021 mit der BI unterstützend zusammenarbeitet.“ Beim Nabu Elbmarschen handelt es sich um den Uetersener Ortsverein.

Dilchert widerspricht Stefanie Hochsprung

Dilchert wundert zudem die Aussage der Liberalen, die gegenüber shz.de erklärt hatte, im Wohngebiet Wiesengrund habe viel Versiegelung stattgefunden. Aus diesem Grunde könne das Wasser nicht vor Ort versickern und laufe immer wieder auf die Wiese, die dadurch nass werde.

Der Nabu-Mann macht deutlich, dass der an den Feuchtwiesen anliegende Ohrtbrooksbach dem Tidenhub von der Nordsee durch die Elbe und die Pinnau direkt ausgesetzt sei und das Wasser regelmäßig bachaufwärts fließe und erst oberhalb der Feuchtwiesen am Rückhaltebecken ende, was zu einer dauerhaften und natürlichen starken Vernässung beitrage.

32 Vogelarten nachgewiesen

Dass es sich bei der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche, die Firma Bonava bebauen möchte, um ein Refugium zahlreicher Lebewesen, unter anderem Vögel, handele, habe er erst wieder vor wenigen Tagen nachgewiesen. Am Sonntag (16. Januar) zählte Dilchert die Vogelwelt an den Wiesenflächen.

„Ich konnte 32 verschiedene Vogelarten nachweisen, darunter viele Nahrungsgäste direkt auf der Wiese. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis schon zu dieser Jahreszeit, welches nachdrücklich den naturschutzfachlichen Wert der Wiesen deutlich aufzeigt“, erläutert Dilchert sein Ergebnis. Der Eisvogel habe sich ihm dabei auch gezeigt.