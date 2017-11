Thorsten Berndt im Interview : Uetersens Grünen-Chef über den Verkauf der Parkpalette

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

erstellt am 08.Nov.2017 | 13:20 Uhr

Uetersen | Das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Auch hinter den Politikern aus der Rosenstadt liegen anstrengende Monate. Was waren die bewegendsten Momente? Was muss zukunftsfähig angepackt werden? Und wie bereiten sich die Parteien auf die Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres vor? Unsere Zeitung hat mit den Spitzen der fünf im Rat vertretenen Parteien gesprochen. Im heutigen Interview äußert sich Grünen-Fraktionschef Thorsten Berndt.

Frage: Das Jahr ist bald vorüber. Was war für Sie das herausragende kommunalpolitische Thema?

Thorsten Berndt: Über das Jahr gesehen ist es sicherlich der Verkauf der Parkpalette. Und die damit verbundenen Themen für die gesamte Innenstadt. Wir Grünen hätten uns einen städtebaulichen Wettbewerb für ein größeres Areal gewünscht. Der jetzt geplante Verkauf an die Firma Betzler bietet die besten Zukunftsperspektiven für Uetersen.

Welche Themen sollten daneben angepackt werden?

Wir müssen in den Wohnungsbau investieren und unsere Schulen und Kindertagesstätten weiter gut ausstatten. Die Bahnanbindung von Uetersen nach Tornesch halten wir für ein sehr wichtiges Thema. Hier kann Mobilität in Uetersen zukunftsfähig werden.

Beim Thema Parkpalette hat sich die Politik mehrheitlich darauf verständigt, der Firma Betzler Development GmbH & Co. KG ein Kaufangebot zu unterbreiten. Wie sollte dieses Grundstück bebaut werden? Was sollte auf jeden Fall dort entstehen? Worauf kann gegebenenfalls verzichtet werden?

Es sollte dort auf jeden Fall Wohnraum geschaffen werden. Auf den Nachbarflächen sollten in einem Gesamtkonzept auch wieder Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittelmarkt/ Vollsortimenter) geschaffen werden.

Die Verschuldungslage der Stadt hat sich augenscheinlich erheblich verbessert. Das geht aus den regelmäßigen Berichten der Verwaltung hervor. Ist eine schuldenfreie Stadt angesichts dieser Aussagen Ihrer Ansicht nach möglich?

Bis zur Schuldenfreiheit ist es ein langer Weg. Wir sollten das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Eine schuldenfreie Stadt ist eine starke Stadt.

Blut Schweiß und Tränen, das war immer wieder zu hören, seien notwendig, um das Ziel einer wirksamen Entschuldung auf Dauer zu erreichen. Inwieweit wurden selbige in Uetersen vergossen, wer hat besonders gelitten? Haben sich die Mühen und hat sich der Verzicht gelohnt?

Im Besonderen haben die Angestellten und Mitarbeiter der Stadt gelitten. Hier wurde viel eingespart. Dafür ein Dank an das Team in der Stadt Uetersen. Aber es hat sich für das große Ganze gelohnt.

Die Einbindung der Jugend in das politische Geschehen vor Ort wird immer wieder gefordert. Und dennoch ist es schwer, gerade junge Leute für die politische Arbeit zu gewinnen. Auch der Jugendbeirat kämpft derzeit ums Überleben. Wie kann Ihrer Ansicht nach der Nachwuchs in die Politik vor Ort eingebunden werden was ist gegebenenfalls zu tun?

Der Jugendbeirat, mein Respekt an die Mitglieder, ist nicht attraktiv. Welcher junge Mensch will seine Freizeit in zähen abendlichen Ausschusssitzungen verbringen. Das wollen auch immer weniger Erwachsene. Wir müssen politische, zeitlich begrenzte Projekte für junge Menschen anbieten. Hier muss mehr Kraft investiert werden.

Wagen wir einen Blick nach vorne: Im Mai nächsten Jahres ist Kommunalwahl. Was sind für Sie die entscheidenden Themen, die in Uetersen bis 2023 umgesetzt werden müssen?

Das ist zunächst die Bahnanbindung Uetersen – Tornesch, verbunden mit einer guten Infrastruktur für Elektromobilität (E-Autos, E-Fahrräder), zudem die Stärkung des staatlich geförderten Wohnungsbaus und eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung.