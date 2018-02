Mit Video : Uetersener Nachbarn wollen Einbrecher jetzt verjagen

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen gründeten die Bürger eine Nachbarschaftsinitiative.

von Klaus Plath

23. Februar 2018, 13:11 Uhr

Uetersen | In jüngster Zeit ist es am Dessauskamp vermehrt zu Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Polizei bestätigt drei Fälle: am 17. und am 21. Januar sowie am 9. Februar. Anwohner sind auf Initiative von Rüdiger Laube aktiv geworden und haben eine Nachbarschaftsinitiative gegründet. Ein von Laube entwickelter roter Aufkleber mit den Worten „Stop it − wachsame Nachbarn und Webcams sehen dich!“ weist darauf hin. Außerdem wurden auf einzelnen Grundstücken Kameras installiert.