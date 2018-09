Auszeichnung : Uetersener Kita erhält das 1000. Zertifikat des Landesausschusses zur Förderung der Jugendzahnpflege

In der städtischen Kita an der Herderstraße putzen die Kinder täglich ihre Zähne.

von Klaus Plath

27. September 2018, 12:00 Uhr

„Wir putzen die Zähne“, so heißt eine landesweite Aktion des Landesausschusses zur Förderung der Jugendzahnpflege in Schleswig-Holstein (LAJ), die am Dienstag, dem Tag der Zahngesundheit, einen weiteren Höhepunkt feiern konnte. Und das im städtischen Kindergarten an der Herderstraße. Zum 1000. Mal wurde das LAJ-Zertifikat „Wir putzen die Zähne“ übergeben. Die Kita in Trägerschaft der Stadt Uetersen macht schon lange mit bei diesem Programm. Ein gut sichtbarer Aufkleber an der Eingangstür aus dem vergangenen Jahr macht darauf aufmerksam, dass es die Kita-Leitung ernst meint mit der Umsetzung des Programms, das Zahngesundheit großgeschrieben wird.

Mit der richtigen Zahnpflege, das weiß Kita-Leiterin Ingrid Rudloff, kann man nicht früh genug beginnen. Insofern putzen sich die Kinder regelmäßig nach dem Essen die Zähne. Die Erzieher achten dabei darauf, dass die Kinder es richtig machen. Auch gesunde Ernährung spielt eine Rolle. Dass der Apfel dabei eine wichtige Rolle spielt, erfuhren die Kinder spielerisch mit einem Lied. Dieses trugen sie während der feierlichen Übergabe des Zertifikats lautstark vor.

Die Auszeichnung der Kita wurde im Beisein von Bürgermeisterin Andrea Hansen durch die Vorsitzende des LAJ Susanne Mix überreicht. Diese überbrachte Grüße von Heinrich Garg, dem Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein und sagte: „Regelmäßige Zahnpflege in Kindertagesstätten ist ein wichtiger Beitrag zur Gesunderhaltung der Zähne unserer Kleinsten. Nur mit dem Engagement dieser Einrichtungen können wir gemeinsam naturgesunde Gebisse bewahren“. Aber: die Zahl der Kindertagesstätten, in denen regelmäßig Zähne geputzt werden, sei rückläufig. Vor dem Hintergrund, dass auch in Schleswig-Holstein die Anzahl der Krippenplätze und ganztägigen Betreuungen von Kindern in Kitas zunehme, sei diese Situation als besonders problematisch zu bewerten. Zum Dank, dass sie regelmäßig putzen, gab es für die Kleinen eine Zahnbürste, spendiert vom LAJ. Auch Luftballons lagen auf dem Gabentisch, um den herum die Kinder Platz genommen hatten.