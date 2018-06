Mit Gaskartusche hantiert : Uetersener erleidet schwerste Verbrennungen

Ein 80-jähriger Mann hat sich am Mittwochmittag beim Unkrautvernichten mit einer Gaskartusche schwer verletzt.

von Kira Oster

27. Juni 2018, 15:53 Uhr

Uetersen | Ein 80-jähriger Mann hat sich am Mittwochmittag in Uetersen (Kreis Pinneberg) beim Hantieren mit einer Gaskartusche schwer verletzt. Der Mann entfernte gerade das Unkraut vor seinem Haus in Behrs-Tannen als gegen 13.40 Uhr die Kartusche des Unkrautbrenners explodierte.

Wie die Polizei mitteilt, hatte seine Kleidung Feuer gefangen. Der Mann erlitt schwerste Verbrennungen. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Gegen 14.30 Uhr landete ein Rettungshubschrauber in Uetersen. Der Verletzte wurde damit in eine Hamburger Spezialklinik transportiert.

