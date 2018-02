Vor dem Bauausschuss : Uetersener CDU möchte Straßenbauliste streichen

Uetersener Christdemokraten bezweifeln Kriterien zur Priorisierung einzelner Straßen.

von Klaus Plath

01. Februar 2018, 12:15 Uhr

Uetersen | Ist der Grundsatz der Fairness bei der Festlegung der Prioritätenliste beim Uetersener Straßenausbau verletzt worden? Die CDU-Fraktion hegt zumindest Zweifel und hat Bedenken. Der mitklingende Vorwurf: Die Abwassergesellschaft Uetersen gibt inzwischen vor, welche Straßen ausgebaut werden sollen und nicht, wie eigentlich Beschlusslage, die Stadt nach Rücksprache mit der Abwassergesellschaft. Die CDU hat zum Bauausschuss am Donnerstagabend deswegen beantragt, die festgelegte Prioritätenliste zum Straßenausbau zu streichen und sie überarbeiten zu lassen.

Über viele Jahre hinweg herrschte kein Zweifel daran, dass die Prioritätenliste zum − für die Anwohner kostenpflichtigen − Straßenausbau stets nach den festgelegten Regeln der Politik erstellt wurde: Ist die Straßenoberfläche derart kaputt, dass eine reine Versiegelung keinen Erfolg mehr verspricht, sollte die Stadt bei der Abwassergesellschaft erfragen, ob es dort auch Probleme mit dem Abwasser- beziehungsweise dem Regenwasserkanal gibt. War dem so, wurde die Straße in die Prioritätenliste aufgenommen. Die sich dabei ergebenden Synergien sollten genutzt werden. Die Kosten wurden geteilt. Für die Entwässerung kam insbesondere die Abwassergesellschaft auf, die Kosten für die Neugestaltung der Oberfläche haben sich Stadt (15 Prozent) und Anwohner (85 Prozent) geteilt.

Ende 2017 war der Eggerstedtsberg plötzlich als dringend sanierungsbedürftig eingestuft worden, die Prioritätenliste war von der Verwaltung entsprechend verändert worden. Anwohnerproteste folgten: Die Straße sei völlig in Ordnung. Wenn das Kanalnetz marode sei, müsse die Abwassergesellschaft alles bezahlen − auch die Wiederherstellung der Straßenoberfläche − und könne jetzt nicht versuchen, Kosten auf die Anwohner abzuwälzen. Ob das tatsächlich so ist, wird von Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) bezweifelt, die gegenüber unserer Zeitung auf verändertes Recht hingewiesen hat. Dennoch: „Unsere Bedenken und Zweifel an den Kriterien zur Priorisierung der einzelnen Straßen in dieser Liste wurden durch die Anliegerversammlung Eggerstedtsberg am 16. Januar bestätigt. Die angewandten Kriterien für diese Liste stimmen nicht mit den uns bisher kommunizierten Kriterien überein“, begründet CDU-Fraktionschef Andreas Stief (Foto) das Vorhaben seiner Fraktion zum Ausstieg aus der festgelegten Liste. Stattdessen sollen nun zwei Listen erstellt werden: Die Stadt nimmt abgängige Straßen auf, die Abwassergesellschaft solche Straßen, die mit neuen Leitungen bestückt werden müssen.