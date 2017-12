Resolution : Uetersen wird die Straßenausbaubeiträge nicht übernehmen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Uthoff 1 von 1

Uetersen | Die Ratsmitglieder haben über eine von der SPD-Fraktion eingebrachte Resolution zur Abschaffung der Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen abgestimmt. Das Papier, bestimmt für Kiel, wurde einstimmig verabschiedet.

Die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie die Beiträge von Grundstückseigentümern einfordern oder die Kosten für Straßenausbau selbst tragen. Anne Speichert von der SPD machte jedoch deutlich, dass die meisten Kommunen in der Realität keine Wahl hätten, da ohne die Erhebung der Straßenbaubeiträge so massive finanzielle Löcher entstehen würden, die ohne einen anderweitigen Ausgleich nicht aufzufangen wären. Die Freiwilligkeit, die in dem Gesetz vorgesehen ist, sei für die Stadt Uetersen nicht gegeben. In einer Beispielrechnung kam sie auf den Betrag von etwa 17 Millionen Euro, der fehlen würde, insofern die Anlieger-Beiträge nicht mehr länger erhoben werden würden. Des Weiteren sei auch das Aufwiegen von sozialer Infrastruktur gegen „Beton-Infrastruktur“ nur sehr schwer möglich, so Speichert. Die derzeitig größten Investitionen der Stadt neben dem Straßenbau seien im Bereich Schule, KiTas und Kultur zu finden.

In der Abstimmung zur Resolution waren sich alle Fraktionen einig und stimmten dafür, diese zu verabschieden. „Das ist einstimmig und ein gutes Zeichen“, so Bürgervorsteher Adolf Bergmann nach dem Votum. Von der neuen „Jamaika“-Landesregierung fordert der Rat massive Hilfe, um den Anlieger-Beitrag auch tatsächlich nicht mehr von den Grundstückseigentümern verlangen zu müssen. Hier wird die vollständige Kompensation etwaiger Kosten durch das Land verlangt. Die freiwillige Erhebung von Straßenbaubeiträgen, so heißt es im Text der Resolution, komme nur finanziell gut gestellten Kommunen zugute, da nur diese es sich leisten könnten, die Anlieger-Beiträge nicht zu verlangen. Bürgermeisterin Andrea Hansen rechnet schnell mit einer Antwort des Landes.