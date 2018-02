Uetersen stabil auf Konsolidierungskurs

Mehreinnahmen für die Stadt vom Land / Stadtwerke mit Rekordüberschuss

Endlich einmal gute Nachrichten für eine Stadt unter Sparzwang: Während der Hauptausschusssitzung erhielt die Politik Kenntnis über teils unerwartete Mehreinnahmen und Kostenreduzierungen durch den kommunalen Finanzausgleich und Finanzierungszusagen der Landesregierung. Auch die Stadtwerke Uetersen erzielten einen Rekordüberschuss.

Knapp 150 000 Euro zusätzlich erhält Uetersen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2017. „Die Mehreinnahmen ergeben sich durch eine erhöhte Schlüsselzuweisung“, erläuterte der Ausschussvorsitzende Andreas Stief (CDU), der am Sitzungstag Geburtstag hatte und von seiner Fraktion mit einem großen Blumenstrauß bedacht wurde. Wie die Verwaltung mitteilte, wird die zusätzliche Einnahme das Jahresergebnis 2017 positiv beeinflussen.

Für gute Laune sorgten zudem finanzielle Zusagen des Landes. Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD, Foto) verlas eine Sofortmitteilung über Ergebnisse des Gesprächs der kommunalen Landesverbände mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU). Im Rahmen der Konnexität, die vorsieht, dass Bund und Länder die Ausgaben tragen, die aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehen, will das Land Schleswig-Holstein die Kosten übernehmen, die aus folgenden Vorhaben entstehen: Rückkehr zu einer neunjährigen Gymnasialzeit, Vollzeitbeschäftigung der Gleichstellungsbeauftragten, Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zur Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen und erweiterte Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Dem 34 Millionen Euro schweren Infrastrukturfördertopf wurden noch einmal 15 Millionen Euro hinzugefügt. Auf die Nachfrage, wieviel davon für die Sanierung der Straßen in Uetersen hängenbleiben wird, entgegnete Hansen: „Das lässt sich jetzt noch nicht abschätzen, aber alle Kommunen bauen Straßen, da wird wohl nicht so viel übrig bleiben.“ Weitere Finanzspritzen stellt das Land in den Bereichen Konsolidierungshilfen für verschuldete Kommunen, Schul- und Sportstättenbau und Digitalisierung in Aussicht. Auch die Mittel für die Finanzierung der Kita-Betreuung von Elementarkindern wurden aufgestockt. Die 500 Euro Integrationsfestbetrag, die Kommunen je aufgenommenem Flüchtling erhalten, sollen weiterhin fließen.

Die Stadtwerke Uetersen erzielten 2016 einen Überschuss in Höhe von mehr als 63 000 Euro. Adolf Bergmann (CDU) sprach Lob und Dank in Richtung Stadtwerke aus.