Digitalisierung : Uetersen: Rosenstadtschule startet das digitale Klassenzimmer

Die Rosenstadtschule bereitet sich auf den Paradigmenwechsel vor. Vorteile von Tablets im Unterricht.

von Klaus Plath

13. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Digitalisierung 4.0 könnte die Welt einschneidender verändern als jede industrielle Revolution zuvor. Auch die Welt der Schulen. Der Zug in Richtung digitales Klassenzimmer hat bereits Fahrt aufgenommen, jetzt heißt es, rechtzeitig aufzuspringen.

Auch an der Rosenstadtschule bereitet man sich auf diesen Paradigmenwechsel vor. Lehrer Frank Renken, Leiter der Orientierungsstufe, hat sich einen Klassensatz Tablets vom Kreismedienzentrum − untergebracht in der Stadtbücherei Tornesch − ausgeliehen und testet derzeit das digitale Lernen und Arbeiten mit Schülern aller Klassenstufen. Und die Mädchen und Jungen sind erstaunlich aufgeschlossen. Vielleicht, weil es genau ihre Welt ist? Der Unterricht findet im Zeitalter der Digitalisierung 4.0 genauso statt wie bislang: Der Lehrer ist weiterhin Koordinator und Moderator. Tablets bieten viele Möglichkeiten, den Unterricht kreativ zu gestalten und können sogar den Schulalltag erleichtern. Als weitere Vorteile gelten unter Medienpädagogen:

Die Zukunft hat begonnen, die Lehrerschaft an Uetersens Gemeinschaftsschule bereitet sich darauf vor. Als ersten Schritt wünscht man sich an der Rosenstadtschule zwei Medienkoffer − analog zum Koffers des Kreismedienzentrums. Ein solcher Koffer, der der Schule dann permanent zur Verfügung steht, kostet laut Renken 12.000 Euro. Der Pädagoge steuert an der Rosenstadtschule den Prozess hin zum Klassenzimmer 4.0.

Und genau diese Investitionskosten sind es, die Schulträger vor immer größere Herausforderungen stellen. Denn bevor das digitale Klassenzimmer Wirklichkeit werden kann, muss zunächst geklärt werden, wie für die Tablet-Projekte die benötigte IT-Infrastruktur gestaltet und integriert werden kann.