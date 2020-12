Projektil im Hinterlauf : Uetersen: Luftgewehrschütze verletzt Hauskatze – Polizei sucht Zeugen

Das Tier musste medizinisch notversorgt werden. Die Tat ereignete sich bereits im November.

von Klaus Plath

04. Dezember 2020, 13:00 Uhr

Uetersen | Eine Hauskatze ist in der Straße Behrs Tannen in Uetersen (Kreis Pinneberg) durch einen Schuss verletzt worden. Das teilte Sandra Firsching, Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Freitag (4. Dezember) mit. Der Fall hatte sich laut Polizei bereits Mitte November ereignet. Gegen 11 Uhr hatte der 42-jährige Tierhalter demnach seine verletzte Katze gefunden. Behrs Tannen ist eine ruhige Wohnstraße.

Tierarzt konnte die Katze retten

Das verletzte Tier musste medizinisch notversorgt werden. Dem Tierarzt gelang es, ein Geschoss aus dem rechten Hinterlauf zu entfernen.

Luftgewehr als Tatwaffe vermutet

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich dabei um das Projektil eines Luftdruckgewehrs handeln. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und das Waffengesetz. Als mutmaßliche Tatzeit steht Mittwochmorgen (18. November) zwischen 10 und 11 Uhr im Raum.

Es werden Zeugen gesucht

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben. Informationen nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (04121) 40 92 0 entgegen.