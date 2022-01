Sternsinger sind erfolgreich : Uetersen: Jugendliche der Christköniggemeinde segnen und sammeln

Derzeit sind viele Menschen dankbar, wenn sie Zuspruch erhalten, verbunden mit Hoffnung. Die Sternsinger aus Uetersen erfüllten bei ihrer Segnung der Häuser auch diesen Wunsch. Sie sammelten zudem Geld für Afrika.

18. Januar 2022, 13:06 Uhr

Derzeit sind viele Menschen dankbar, wenn sie Zuspruch erhalten, verbunden mit Hoffnung. Die Sternsinger aus Uetersen erfüllten bei ihrer Segnung der Häuser auch diesen Wunsch. Sie sammelten zudem Geld für Afrika.

In pandemischen Zeiten, insbesondere, wenn diese so lange andauern wie aktuell die Corona-Krise, sind viele Menschen dankbar für Zeichen der Hoffnung. Ein solches Zeichen schickten die Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde Christkönig jetzt in die Häuser. Die Mädchen und Jungen, die in vier Gruppen unterwegs waren, machten während ihrer Tour Halt bei 30 Familien. Diese hatten sich vorher bei der Gemeinde gemeldet.

Mehr als 2000 Euro für ein Afrika-Projekt gesammelt

Allerdings: Trotz des nicht so guten Wetters durften die Kinder die Wohnungen nicht betreten. Ihre Lieder sangen sie daher draußen, vor der Tür. Auch der Segen Christus Mansionem Benedicat (Christus, segne dieses Haus) wurde unter freiem Himmel gesprochen.

Das tat dem Sinn dieser Aktion jedoch keinen Abbruch. So konnte der Vers auch an der jeweiligen Eingangstür angebracht werden.

Die Aktion der Sternsinger verfolgte auch einen weiteren Zweck. Wie in jedem Jahr wurde Geld gesammelt. Diesmal für Krankenhäuser und Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge. Die Uetersener Gruppen sammelten 2239,10 Euro. Ein großartiger Erfolg, wie den Jugendlichen auch von Erwachsenenseite beschieden wurde.