Winterlandschaft : Uetersen: Das sind die Fotos vom ersten Schnee in 2021

Flocken fallen und verwandeln die Rosenstadt so langsam in eine Winterlandschaft. Wie lange hält der Zauber an?

von Klaus Plath

07. Januar 2021, 19:00 Uhr

Uetersen | Still liegt es da, das Rosarium, eingehüllt in eine Winterlandschaft.

Klaus Plath

So, wie man sie sich jetzt wünscht. Schnee ist in Uetersen gefallen und fällt noch. Okay, Luft nach oben gibt es noch, immerhin aber bleibt die weiße Pracht zumindest an manchen Stellen bereits liegen. Das freut insbesondere die Lütten.

Klaus Plath

Doch auch für die Großen ist alles bereitet: Langes Tannen, das Klosterviertel und der schöne Rosenpark − jetzt ist es Zeit, Winterluft zu schnuppern, der Corona-Krise zum Trotz.

Klaus Plath

Und nach den fallenden Flocken wird hoffentlich alles wieder besser.

Susi Große

Und auch die City ist in den Winterschlaf gefallen, so scheint es. Guten Morgen, Uetersen, du Stadt im Schnee.

Klaus Plath

