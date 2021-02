Mehrere Menschen infiziert : Uetersen: Corona-Ausbruch im Seniorenheim Haus am Rosarium

Bislang gibt es ausschließlich milde Verläufe. Einrichtungsleiterin Alexandra Piepenhagen befindet sich in häuslicher Quarantäne. Im Haus war bereits mit den Impfungen begonnen worden.

Uetersen | Das Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium in Uetersen (Kreis Pinneberg) ist vier Wochen nach erfolgter Erstimpfung von einem Corona-Ausbruch betroffen. Aus diesem Grund musste sich auch Einrichtungleiterin Alexandra Piepenhagen in häusliche Quarantän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.