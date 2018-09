Feuerwehreinsatz in der Nacht : Uetersen: Auto brennt ab

Der Pkw war in der Straße Großer Sand abgestellt.

von Klaus Plath

20. September 2018, 13:15 Uhr

Uetersen | Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Der Wagen war am Großen Sand in Höhe des dortigen Seniorenheims abgestellt worden. Polizisten bemerkten das Feuer während einer Streifenfahrt und verständigten gegen 4.40 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Uetersen. Dieser gelang es schnell, die Flammen zu ersticken. Ein Totalschaden des Wagens der Marke Ford konnte jedoch nicht verhindert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.