Turbulente Vorstandswahlen

Jahreshauptversammlung: Detlev Brüggemann nach emotionaler Diskussion zum Vorsitzenden gewählt

von shz.de

16. März 2018, 16:05 Uhr

Bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden brach unter den Mitgliedern des FC Union Tornesch am Mittwochabend eine Debatte aus. Vereinsmitglieder warfen dem Vorstand Konzeptionslosigkeit vor. Im Gegenzug wurde bemängelt, dass der ehrenamtliche Einsatz vieler Mitglieder zu wünschen übrig lasse und somit die viele Arbeit auf wenigen Schultern laste. Neuer Vorsitzender des Fußballclubs ist Detlev Brüggemann, für den jedoch nur 55 Prozent der Anwesenden stimmten.

Bis zu den Wahlen war die Jahreshauptversammlung ruhig verlaufen, dann aber brach eine hitzige Diskussion aus. Carsten Richter, der 19 Jahre den Vorsitz inne hatte, trat aus familiären Gründen nicht wieder an. Als sein Nachfolger wurde unter anderem Frank Mettal, Geschäftsführer des Torneums, vorgeschlagen, der eine Kandidatur aber ablehnte. Der Verein habe kein klares Zukunftskonzept und lasse die Orientierung vermissen. „Ich fühle mich in vielen Punkten alleingelassen“, so Mettal. Er appellierte an die Mitglieder, „die Nörgeleien abzustellen und sich stattdessen selbst mit einzubringen“.

Um seine Forderungen zu unterstreichen, verteilte Mettal Flyer mit dem Titel „Zukunftsprojekt FCU 100 – Den schlafenden Riesen wecken“, in Anspielung auf den in drei Jahren anstehenden 100. Geburtstag des Vereins. Hierin fordert er die Mitglieder auf, sich vermehrt mit dem FCU zu identifizieren und sich positiv einzubringen, außerdem wirbt er für ein klares Vereinsprofil und eine verbesserte Qualität der Vereinsarbeit. Mettal kündigte an, seine Initiative in Kürze auch auf der Vereinshomepage zu veröffentlichen.

Für eine Kandidatur zum Vorsitzenden erklärte sich Brüggemann bereit, der bereits von 1987 bis 1999 Vereinschef war. Nach seinen Ideen befragt, sagte Brüggemann, er benötige zunächst einmal Leute, die mithelfen wollen. „Ich komme über die Menschen zum Projekt.“ Hierfür erntete er harsche Kritik von Jugendtrainer Malte Godehardt, der forderte, zunächst einmal die Aufgaben klar zu umreißen. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) mahnte, man müsse einem neu gewählten Vorstand zunächst einmal Zeit geben, sich Gedanken zu machen. „Das Wichtigste für die Stadt ist, dass die Finanzierung glattgebogen wird“, so Krügel. Zwar habe sich die Auslastung der Soccerhalle um 13 Prozent gesteigert, das reiche jedoch nicht. Brüggemann wurde dann zum Vorsitzenden gewählt, jedoch gaben ihm nur 51 der 92 Stimmberechtigten ihre Stimme, zwölf stimmten mit Nein.

Nun stand die Wahl der drei Stellvertreter an. Der für die Bereiche „Herren, Organisation und Plätze“ zuständige Stellvertreter Boje Feil sagte: „Nach dieser Diskussion bin ich nicht bereit, einen Vorstandsposten zu übernehmen.“ Spontan stellte sich Steffen Kretschmer zur Verfügung, der mehrheitlich gewählt wurde, ebenso wie Detlef Arndt, der sich für die Bereiche „Damen und Jugend“ als Stellvertreter wiederwählen ließ.

Bei der Wahl des dritten Stellvertreters ging die Debatte in eine neue, noch hitzigere Runde, denn die Aufgaben dieser Position waren nicht klar umrissen. Erneut lieferten sich Godehardt und Brüggemann einen verbalen Schlagabtausch. Der Vorsitzende schlug vor, Godehardt selbst solle den Posten übernehmen, und dieser antwortete, hierfür fehle die konkrete Aufgabenstellung − daher trete er nicht an. Am Ende blieb die Position unbesetzt, da sich kein Kandidat zur Verfügung stellte.

Richter wurde auf Vorschlag Brüggemanns für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Vorsitzender zum Ehrenvorsitzenden gewählt und erhielt eine Uhr als Abschiedsgeschenk. Seinem Nachfolger übergab er ein Staffelholz, als Symbol für die Amtsübergabe.