Trommelzauber und Tanzperformance

04.Nov.2017

Der Winterflohmarkt an der Rosenstadtschule wird am Sonnabend, 25. November, zum siebten Mal stattfinden. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr wird es jedoch weit mehr als ausschließlich Flohmarkttische geben. Der Winterflohmarkt an der Seminarstraße ist schon längst zu einem Schulfest avanciert, das sogar werblichen Charakter hat. Denn auch Eltern von Viertklässlern sind herzlich eingeladen, sich von dem vielfältigen Angebot zu überzeugen, für das insbesondere vier Schüler der neunten Jahrgangsstufe verantwortlich zeichnen. Als Abschlussprojekt bildet der Winterflohmarkt für Jenna Bullmann, Anne-Catrin Möhrke, Silas Strehl und Kaja-Marie Rave einen Teil ihrer Prüfung zum Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses. Begleitet werden die Schüler von Mitgliedern des Schulvereins und Mentor Werner Stutzke.

Vorsitzende Claudia Ruhnau, deren Stellvertreterin Henrike Loppenthien und mit ihnen das gesamte Team des Schulvereins haben, wie auch Schulleiterin Gisela Lefers, nicht nur das Bemühen der Schüler um ausreichend Standbetreiber, sondern auch das Rahmenprogramm gelobt. Ihr Kommen zugesagt haben Mitglieder der Jugendfeuerwehr Uetersen, die Aktionen anbieten wollen. Weiter gibt es mehrere Bühnenbeiträge. So tritt die Trommel-AG der Schule auf. Außerdem wird ein Gesangstalent erwartet, das derzeit hohe mediale Aufmerksamkeit genießt. Um wen es sich dabei handelt, darf aus rechtlichen Gründen noch nicht verraten werden. Nicht zuletzt gibt es eine atemberaubende Turnperformance.

Betreiber eines Flohmarktstands melden sich telefonisch unter (0 41 21) 9 20 00 oder per E-Mail an winterflohmarkt@rosenstadtschule.de beim Schülerteam. Wer einen Stand betreiben möchte, bezahlt sechs Euro. Zudem ist ein selbstgebackener Kuchen für die Cafeteria zu spenden. Fehlen darf nicht zuletzt der Hinweis auf die Tombola, die es auch 2017 geben wird. Lose werden während der Veranstaltung verkauft. Inwieweit selbige bereits am Freitag davor auf dem Wochenende verkauft werden, steht noch nicht fest.