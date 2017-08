Uetersen, Pinnau, Elbe und zurück : Traditionsschiff macht in Uetersen fest

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Uetersen | Vom 2. bis zum 18. September liegt der historische Ewer Gloria im Uetersener Stichhafen. Die Crew bietet mehrere öffentliche Fahrten an, die bis nach Glückstadt führen. Wer mitfahren möchte, kann einzelne Fahrten telefonisch unter 04122-606427 oder per E-Mail unter ewer-gloria@gmx.de buchen.

Acht Törns auf der Pinnau, der Elbe und der Krückau gibt es während der mehr als zweiwöchigen Liegezeit in Uetersen. So wird am Sonntag, 3. September, eine Fahrt vom Stichhafen zum Pinausperrwerk und wenn möglich bis zur Pagensander Nebenelbe angeboten. Die zweieinhalbstündige Tour beginnt um 12.30 Uhr. Am Freitag, 8. September, geht es von 16 Uhr an ebenfalls zum Sperrwerk und auf die Nebenelbe. Für diese Fahrt können sich auch größere Gruppen anmelden. Alle Plätze an Bord stehen am Sonnabend, 9. September, zur Verfügung, wenn es um 16.30 Uhr erneut in Richtung der Nebenelbe geht.

Genug Platz an Bord gibt es bislang auch für die vierstündige Fahrt unter Segeln in Richtung Glückstadt, die am Sonnabend, 16. September, stattfindet. Zurück nach Uetersen geht es am folgenden Tag. Auch diese Fahrt unter Segeln kann noch gebucht werden. Es gibt mehrere freie Plätze an Bord. Wer es eher ruhiger möchte, bucht die Tour am Montag, 18. September, nach Glückstadt. Dann wird ausschließlich getuckert. Am Dienstag, 19. September, kehrt die Gloria von Glückstadt aus zurück nach Elmshorn.

Wer sich nicht schon heute festlegen mag, kann ohne Gewähr eine Stunde vor Fahrtenbeginn zum Schiff kommen und dort freie Plätze buchen. Dabei ist eine Barzahlung notwendig.

von Klaus Plath

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr