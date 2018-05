Spenden : Tornescher Grundschüler engagieren sich für Kinder in Nepal

2373,40 Euro haben die Schüler der Johannes-Schwennesen-Grundschule gesammelt. Das Geld soll an eine Schule gehen.

von Daniela Lottmann

03. Mai 2018, 12:20 Uhr

Tornesch | Mit satten 2373,40 Euro unterstützen die Grundschüler der Johannes-Schwennesen-Grundschule Trinkwasserprojekte in Nepal. Die Gelder, die bei einem Spendenlauf und durch Pfandflaschensammlungen zusammengekommen waren, wurden an das Team von „Viva con Agua“ übergeben.

Trinkwasser für alle, das ist nicht selbstverständlich. Im Rahmen des Projekts „Viva con Agua“, das Schulsozialpädagoge Dennis Tank in das Schulleben eingeführt hat, lernten die Grundschüler, ihre eigene Situation wertzuschätzen und anderen in der Not beizustehen. Während einer Projektwoche beschäftigten sich einige Kinder intensiv mit dem Hilfsprojekt und stellten eine Pfandsammeltonne in der Aula auf, die insgesamt 300 Euro eingebracht hat. Weitere rund 2100 Euro kamen im Rahmen eines Spendenlaufs zusammen, der mit viel guter Laune und bei lauter Musik auf dem Sportplatz ausgetragen worden war.

Bei der Spendenübergabe bedankte sich das Team von „Viva con Agua“, das den „RUN4WASH“-Lauf begleitet hatte, herzlich beim Schülerrat, bestehend aus den Sprechern der dritten und vierten Klassen. „Ihr habt superviel Geld zusammengelaufen, damit kann man in einer Schule in Nepal zwei Waschbeckenanlagen mit frischem Trinkwasser und dazu noch eine Toilettenanlage bauen“, erklärte Jenny Buchwald. Denn eine Wasserversorgungsanlage kostet dort etwa 1000 Euro und Toiletten rund 600 Euro. Eine Hygieneschulung für Kinder ist bereits für 30 Euro zu haben. Die Verteilung der Spendengelder in Nepal übernimmt die Welthungerhilfe, als Partner des Hamburger Vereins „Viva con Agua“.

Die Organisationsmitglieder sprachen Sozialpädagoge Tank, der die vielen Pfandflaschen eigens in die Läden getragen hatte und die Initiative mit viel Herzblut begleitete, ihren Dank aus. Schulleiterin Janina Wieduwilt möchte dem Elternbeirat vorschlagen, den gemeinnützigen Verein auch künftig zu unterstützen. „Darüber würden wir uns sehr freuen, eine nachhaltige Verbindung zu den Schulen ist uns sehr wichtig“, betonte „Viva con Agua“-Mitglied Buchwald.