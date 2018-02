Tornescher Grüne feiern Comeback

Dank vieler engagierter Neumitglieder treten die Grünen bei der Kommunalwahl im Mai an

Seit dem Frühsommer des vergangenen Jahres konnte der Tornescher Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen seine Mitgliederzahl verdreifachen. Mit vielen Aktiven kann sich die Partei bei der Kommunalwahl im Mai wieder zur Wahl stellen. Ziel der Ortsgruppe ist es, einen vitalen Diskussionsprozess für eine gute Stadtpolitik zu etablieren.

Bei der Kommunalwahl 2013 waren die Grünen auf dem Stimmzettel nicht vertreten − aus Personalmangel. Und noch Anfang 2017 war es um die Anzahl aktiver Mitglieder schlecht bestellt. Doch im Zuge des Gesprächskreises „Tornesch braucht wieder eine grüne Stimme“, der nach der Bundestagswahl im September organisiert worden war, erfuhr der Ortsverband enormen Zulauf. Von gerade mal sechs Lokalpolitikern ist er auf 20 Personen angewachsen, die sich engagiert einbringen.

Dabei ist die grüne Truppe bunt gemischt: Mit dabei sind junge Leute und die ältere Generation, Neubürger und Alteingesessene. „Wir haben einen unglaublichen Zuspruch an Menschen, die ganz konkret und mit festem Willen etwas gestalten wollen“, freut sich Sprecher Georg Janßen. „Die hohe Resonanz und das große Vertrauen, dass wir die richtigen politische Antworten finden, das nenne ich ‚Das Wunder von Tornesch‘“, so der Grüne Lars Janzen. Der Ortsverband soll nach und nach zu einem lebendigen Diskussionsforum ausgeweitet werden, in das sich alle Bürger einbringen können. Dabei wird nicht die Parteipolitik im Fokus stehen, sondern stadtpolitische Themen, denn – da ist man sich einig – durch die enorme Bauaktivität, viele Neubürger und ein Mehr an Verkehr habe sich Tornesch grundlegend verändert. „Das ist ja urgrün: Dass die Beteiligung von unterschiedlichsten Menschen in einem vitalen Diskussionsprozess zu guter Stadtpolitik führt“, sagt Janzen.

Am Donnerstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr, trifft sich die neu formierte Truppe im Kleinen Friedrich in öffentlicher Sitzung, um Listen- und Direktwahlkandidaten festzulegen. Im Anschluss daran gilt es, für Wählerstimmen zu werben. „Bei aller Aufbruchstimmung müssen uns die Wähler auch mit ihrem Kreuzchen in Amt und Würden heben, wir brauchen die Unterstützung der Menschen vor Ort“, so Janßen.

Das politische Ziel der Grünen in Tornesch ist es, frischen Wind in die Ratsversammlung zu bringen. „Wir wollen ein Korrektiv sein, der Rat muss bunter werden in den Ansichten, die Probleme müssen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden“, findet der Lokalpolitiker, der bereits seit 1987 in der Partei aktiv ist. „Derzeit mangelt es an dem gestalterischen Willen, ein Gesamtpaket zu schnüren“, so Janßen.

Für neue Mitstreiter ist der Ortsverband weiterhin offen. „Für Neueinsteiger ist es ein super Zeitpunkt, denn das Rathaus und viele Gremien befinden sich im Umbruch: Der Bürgermeister wechselt, und auch Kommunalpolitiker anderer Parteien hören auf“, erklärt Janßen. „Das ist eine Riesenchance für einen Neuanfang.“

Bei der Kommunalwahl 2008 gaben übrigens 20,8 Prozent der Tornescher Wähler den Grünen ihre Stimme.