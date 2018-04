Gleisbauarbeiten : Tornesch: Zu wenig Busse und schlechte Infos

Die Bürgerinitiative „Starke Schiene“ kritisiert Schienenersatzverkehr und beklagt fehlende Informationen.

von Philipp Dickersbach

19. April 2018, 12:00 Uhr

Tornesch | Genervte Pendler, lange Staus auf den Straßen und eine Nahverkehrsgesellschaft, die auf andere Unternehmen verweist. Die Gleisbauarbeiten zwischen Pinneberg und Elmshorn stellen die Menschen in Tornesch und Umgebung derzeit auf eine harte Probe. Zwar gibt es einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen, doch dieser sei unzuverlässig, kritisiert die Bürgerinitiative (BI) „Starke Schiene im Kreis Pinneberg“. Zudem fordern die BI-Mitglieder eine bessere Informationspolitik. Torneschs Bürgermeister Roland Krügel (CDU) hat unterdessen erneut bei der Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH gefordert, dass die Regionalexpress-Züge außerplanmäßig in der 13000-Einwohner-Stadt halten. Vergeblich.

„Der SEV funktioniert ja mal wieder herrlich. Nichts fährt.“ Dieser gestern Morgen veröffentlichte Kommentar eines Nutzers auf Facebook dürfte vielen Pendlern aus der Seele sprechen. Zwar gibt es einen Fahrplan für die Busse des Schienenersatzverkehrs, doch eingehalten werden die Zeiten anscheinend kaum. BI-Sprecher Erhard Wasmann wird deutlich: „Der SEV ist skandalös.“

Zahlreiche Hilferufe hätten die BI in den vergangenen Tagen und Wochen erreicht, betont BI-Mitglied Gisela Hüllmann. Und auch sie selbst habe vor kurzem eine unschöne Erfahrung mit der Informationspolitik am Tornescher Bahnhof gemacht. Angezeigt sei laut Hüllmann eine Zugfahrt in Richtung Hamburg von Gleis 2 gewesen. Tatsächlich lief die Bahn jedoch auf Gleis 1 ein. Viele Reisende hätten den Zug deswegen verpasst, der zudem auch keine Minute gewartet habe, so Hüllmann. Bessere und korrekte Informationen, zuverlässige Fahrzeiten von Bussen und Bahnen und mehr Busse in den Stoßzeiten − das sind die Forderungen der BI. Der derzeitige Zustand sei ein Trauerspiel, betont Hüllmann. BI-Mitglied Manfred Mörker bringt in diesem Zusammenhang Entschädigungen ins Spiel. Die Bahn betone zwar, dass es sich bei den Bauarbeiten um höhere Gewalt handele, doch „bei dem Chaos“ sei das unverständlich, so Mörker. Er betont: „Man gewinnt dadurch keine neuen Fahrgäste.“

Viele Bahnfahrer sind augenscheinlich aufs Auto umgestiegen, die Straßen noch voller als sonst. „Wir haben zu den Stoßzeiten einen Rückstau an der Autobahnabfahrt Tornesch bis auf die Standspur“, betont Krügel in einem Schreiben, das er vergangene Woche an Nah.SH-Geschäftsführer Bernhard Wewers geschickt hat. Krügel spricht darin von unzuverlässigen Zügen und Ersatzbussen, die viel zu lange unterwegs sind und deren Zahl zudem zu gering sei. Zwar akzeptiere er die notwendigen Gleisarbeiten, betont Krügel, doch er erwarte, dass alles unternommen werde, um die Situation so erträglich wie möglich zu gestalten. „Das Gefühl haben wir leider nicht“, schreibt Krügel.



Nah.SH verweist auf zuständige Unternehmen

In seiner Antwort räumt das Nahverkehrsunternehmen ein, dass die Qualität auf der Strecke nicht überzeugen kann und dass ein Schienenersatzverkehr, der nicht laut des Ersatzfahrplans verkehre, nicht zufriedenstellend sei. Gleichzeitig verweist Nah.SH allerdings auf andere Unternehmen. Für die grundsätzliche Organisation der Baumaßnahme sei die DB Netz AG zuständig. Und die müsse die Arbeiten so planen und durchführen, dass nebenher ein verlässlicher Nahverkehr möglich ist. „Da die DB Netz AG als Teil der DB AG ein Unternehmen des Bundes ist, sind die Einflussmöglichkeiten des Landes leider begrenzt.“

Für den SEV ist laut Nah.SH das von der Störung betroffene Verkehrsunternehmen zuständig, in diesem Fall also die Nordbahn. Dass der Ersatzverkehr nicht planmäßig funktioniere, entspreche nicht den Vorstellungen des Landes, betont der Nahverkehrsverbund, der im nördlichsten Bundesland für Planung, Bestellung und Qualitätssicherung des Schienenpersonennahverkehrs zuständig ist.

Eine Absage erteilt Nah.SH auch einem möglichen Halt der Regionalexpress-Züge in Tornesch. Diesen Vorschlag hatte unter anderem Krügel mehrfach geäußert. Aus „fahrplantaktischen Gründen“ sei dies nicht möglich, heißt es dazu aus Kiel. Die Züge aus der Landeshauptstadt und aus Flensburg seien in der Hauptverkehrszeit bereits ab Elmshorn sehr stark ausgelastet und teilweise überlastet, zudem habe die Nah.SH als Aufgabenträger vertraglich keine Möglichkeiten, den Verkehrsunternehmen außerplanmäßige Fahrplanänderungen vorzuschreiben.

Enttäuscht ja, überrascht nein. So reagierte Krügel auf Nachfrage unserer Zeitung auf die Antwort der Nah.SH. „Ich habe es nicht anders erwartet. Aber aus meiner Sicht ist das unverständlich“, sagte der Bürgermeister zu der Tatsache, dass die Regionalexpress-Züge weiterhin nicht in Tornesch halten werden. Krügel betonte: „Ich bin beeindruckt von der Leidensfähigkeit der Pendler.“ Diese müssen sie noch rund zwei Wochen beweisen. In der ersten Maiwoche sollen die Gleisarbeiten beendet sein.