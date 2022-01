Erhöhte Hundesteuer : Tornesch: Vereine wollen Sozialklausel und Ermäßigungen für sichere Hunde

Die Reaktionen auf die Hundesteuer-Erhöhung in Tornesch fallen unterschiedlich aus. Zahlreiche Hundehalter beklagen den sprunghaften Anstieg. Hundesportler fordern eine Ausweitung der Ermäßigungsklausel.

Avatar_shz von Michaela Eschke

17. Januar 2022, 08:00 Uhr

Die Reaktionen auf die Hundesteuer-Erhöhung in Tornesch fallen unterschiedlich aus. Zahlreiche Hundehalter beklagen den sprunghaften Anstieg. Hundesportler fordern eine Ausweitung der Ermäßigungsklausel.

Seit dem 1. Januar werden Hundehalter in Tornesch stärker zur Kasse gebeten. So sind für den ersten Hund eines Haushalts nicht mehr wie zuvor nur 48 Euro, sondern 120 Euro pro Jahr fällig. Das wurde während der jüngsten Sitzung der Ratsversammlung im Dezember mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mehrheitlich beschlossen. Denn wenn sich Tornesch nicht an die vom Land vorgegebenen Mindest-Steuersätze hält, könnte die derzeit defizitär arbeitende Stadt geringere Ausgleichszahlungen erhalten. Shz.de hat nachgefragt, wie Hundehalter und Vereine die Erhöhung bewerten.

Huwato-Mitglied hat Verständnis für die Situation der Stadt

Malte Beeckmann von der Bürgerinitiative Hundewald Tornesch (Huwato) hält die Hundesteuererhöhung für unausweichlich. Zwar sei die Erhöhung für einige Menschen sehr ärgerlich oder schmerzhaft, denn für sie ist es eine Menge Geld. Auch bestehe die Gefahr, dass sich die Zahl der Schwarzhalter erhöht. Doch: „Die Erhöhung der Hundesteuer musste sein, damit Gelder zur Entlastung vom Land Schleswig-Holstein fließen können. Alle Luxussteuern wie die Hundesteuer müssen maximal ausgelastet werden, damit Tornesch eine finanzielle Unterstützung erfährt“, führt der Halter der Labrador-Dame „Lucy“ aus.

„Im Gegenzug haben wir aus meiner Sicht eine viel bessere Entscheidung bekommen. Für alle, die ein Haus in Tornesch besitzen, werden die Beteiligungen an Straßenerneuerungen erlassen“, begründet Beeckmann. Denn ebenfalls wurde kürzlich beschlossen, die Satzung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen im Mai dieses Jahres auslaufen zu lassen. „Unterm Strich ist die Erhöhung der Hundesteuer für mich das kleinere Übel, da viele Tornescher eine viel größere Sorge nicht mehr haben, nämlich tausende Euro Kosten, die sie für eine Anwohnerbeteiligung bei einer Sanierung ihrer Straße hätten zahlen müssen.“

Mit Huwato kämpfen Beeckmann und seine Mitstreiter der Bürgerinitiative für einen kostenlos nutzbaren Freilaufplatz. „Wir sind in Warteposition, da es derzeit keine politische Mehrheit für das Projekt gibt und außerdem Corona-Probleme im Moment an erster Stelle stehen. Doch der Wille, einen Hundeplatz in Tornesch zu verwirklichen, ist noch da“, bekräftigt er.

Tierschutzverein hält Sozialklausel für nötig

Beim Tierschutzverein Tornesch und Umgebung sind zahlreiche kritische Stimmen eingegangen. „Sowohl in Gesprächen auf unserer Hundewiese als auch in Telefonaten haben sich viele Hundehalter verärgert gezeigt“, berichtet Frauke Ansorg-Beuck vom Vorstand. „Die Leute sehen die Hundesteuer als Luxussteuer und haben das Gefühl, dass hier die Kosten für politische Fehlentscheidungen wie das Torneum aufgefangen werden sollen.“ Nach Auffassung von Ansorg-Beuck hätte eine Anhebung der Hundesteuer zudem besser stufenweise erfolgen sollen.

Wir begrüßen jedoch die angedachte Sozialklausel, die Ermäßigungen für Menschen mit geringem Einkommen vorsieht. Denn es wird sicherlich der eine oder andere knapsen müssen. Um ihren Wegbegleiter behalten zu können, werden die Leute stillschweigend bei sich selber sparen. Frauke Ansorg-Beuck, Tierschutzverein Tornesch

Bislang ist dem Tierschutzverein noch kein Fall in Tornesch bekannt, in dem ein Hundehalter sein Tier aufgrund der gestiegenen Kosten abgegeben hätte. „Wir begrüßen jedoch die angedachte Sozialklausel, die Ermäßigungen für Menschen mit geringem Einkommen vorsieht“, sagt das Vorstands-Mitglied. „Denn es wird sicherlich der eine oder andere knapsen müssen. Um ihren Wegbegleiter behalten zu können, werden die Leute stillschweigend bei sich selber sparen.“ Eine Härtefallregelung müsse daher auf jeden Fall her.

GHV-Vorsitzende schlägt Ermäßigungen für Hundesportler vor

Im Austausch mit ihrer Vorsitzenden Brigitte Rein haben sich die meisten Mitglieder des Gebrauchshundevereins (GHV) Tornesch neutral gezeigt. Einige haben auf die Zwickmühle der Stadt verwiesen, nach der Ausgleichszahlungen ausbleiben könnten. Andere dagegen finden die Erhöhung um 150 Prozent zu drastisch. Rein, die in Pinneberg lebt und daher von der Erhöhung nicht betroffen ist, sieht die Hundesteuererhöhung aus anderen Gründen kritisch.

„Hundesportler haben oft mehr als einen Hund“, weiß sie zu berichten. Denn wenn ein Tier zu alt wird für den Sport, holen sich viele einen zweiten. Sie sind also von der Erhöhung besonders betroffen. Ermäßigungen sieht die Hundesteuer-Satzung der Stadt zwar für Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde vor, nicht aber für Begleithunde oder Tiere, mit denen Obedience, Rallye-Obedience, Turnierhundesport oder Agility betrieben wird.

In der Begleithundausbildung erlernen die Tiere Grundgehorsamkeit. Wenn sie die Prüfung bestehen, sind sie verkehrssicher. Ich schlage daher vor, dass diese Hunde ermäßigt besteuert werden. Brigitte Rein, Vorsitzende des GHV Tornesch

„In der Begleithundausbildung erlernen die Tiere Grundgehorsamkeit. Wenn sie die Prüfung bestehen, sind sie verkehrssicher“, erläutert Rein. Diese Prüfung ist Grundvoraussetzung für alle anderen Sportarten. „Ich schlage daher vor, dass diese Hunde ermäßigt besteuert werden“, sagt die GHV-Vorsitzende. Was bei fehlender Ausbildung droht, konnte sie in Corona-Zeiten beobachten: „Viele Menschen haben sich einen neuen Hund geholt.“ Der Verein konnte die vielen Anfragen nach der Junghundgruppe nicht mehr bedienen. Weil Hundeschulen zeitweise geschlossen waren, haben sich manche Tiere zu Problemhunden entwickelt.

Hundesportler haben mit Erhöhungen zu kämpfen

Ilona Neumeister, Ausbildungswart beim GHV, findet den sprunghaften Anstieg der Hundesteuer zu hoch. „Das ist für ältere Leute und die, die nicht so viel Geld haben, nicht schön“, sagt sie. Die Hundesportlerin hält drei Hunde: einen Schutz- und Sportrettungshund, einen zweiten Schäferhund, der sogar die dritte Schutzhund-Prüfung abgelegt hat, und einen Jack-Russell-Fährtenhund. Doch eine Ermäßigung bekommt sie nur auf das erste Tier. Von zuvor 192 Euro ist ihre jährliche Hundesteuer auf 396 Euro angestiegen. Sie wünscht sich, dass alle Schutz-, Fährten- und Rettungshunde gleichermaßen ermäßigt besteuert werden.

Michaela Eschke

Gwen Bredlow hat mit ihrem Russischen Terrier „Ilonka“ bislang erst die Begleithund-Prüfung abgelegt. Schuld daran ist die Pandemie, denn Prüfungen zum Rettungshund sind ausgefallen. Ihr Hund hätte bereits die Eignung haben können, kommt jetzt aber nicht in den Genuss einer Ermäßigung. „Eine Erhöhung um das eineinhalbfache ist indiskutabel“, sagt sie.

Auch interessant: Aus für geduldeten Hundeauslauf Kleine Twiete in Tornesch: Wiese wird aufgeforstet

Sie hätte eine Steigerung verstehen können, wenn das Geld für den Ausbau der Hunde-Infrastruktur in Tornesch eingesetzt werden würde – für Hundeauslaufplätze oder Mülleimer mit Kotbeuteln. „Ich ärgere mich darüber, dass die Hundesteuer dafür verwendet wird, Haushaltslöcher zu stopfen“, sagt Bredlow.