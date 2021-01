Gesundheitsgefahr : Tornesch: Unbekannte laden Säcke mit Mineralwolle im Wald ab

Der Werkstoff hat gesundheitsschädliche Eigenschaften und kann sogar krebserregend sein. Der Fund nördlich des Esinger Waldwegs war bereits am 30. Dezember entdeckt worden.

von Susi Große

04. Januar 2021, 12:47 Uhr

Tornesch | Umweltsünder haben in Tornesch (Kreis Pinneberg) für Ärger gesorgt: 14 Kunststoffsäcke wurden am Mittwoch (30. Dezember) unerlaubt nördlich des Esinger Waldwegs entsorgt. Das teilte Sandra Firsching, Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, am Montag (4. Januar) mit. Die Säcke enthielten unter anderem Mineralwolle.

Mineralwolle kann krebserregend sein

Dieser Werkstoff, der vorwiegend für die Wärmedämmung von Häusern eingesetzt wird, hat gesundheitsschädliche Eigenschaften. Mineralwolle, die vor 1995 hergestellt wurde, kann sogar krebserregend sein.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen in der Nähe des Ablageortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Mineralwolle entsorgen: Das rät die Polizei Da Mineralwolle gesundheitsschädliche Eigenschaften besitzt, rät die Polizei bei der Entsorgung des Werkstoffs folgendes: Bei der Entsorgung sollte stets Schutzkleidung verwendet werden.

Mineralwolle muss in Spezialsäcken oder Containern verpackt werden.

Die Entsorgung sollte stets über einen Werkstoffhof oder durch eine Entsorgungsfirma erfolgen. Bei weiteren Rückfragen zur Entsorgung kann der örtliche Entsorgungsbetrieb/ Recyclinghof sowie der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn Auskunft erteilen.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer (04121) 40920 zu richten.