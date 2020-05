Verkehrsbehinderung : Tornesch: Theodor-Storm-Ring wird an zwei Tagen gesperrt

Die Straße ist in den kommenden Tagen zeitweise nicht passierbar.

von Susi Große

23. Mai 2020, 19:30 Uhr

Tornesch | Der Theodor-Storm-Ring in Tornesch wird am Dienstag, 26. Mai, in der Zeit von voraussichtlich 7 bis 16 Uhr vollgesperrt. Wie die Stadt mitteilt, sind Kranarbeiten auf Höhe der Hausnummer 47 Grund für die Straßensperrung.

Zweite Sperrung ist erforderlich

Eine weitere Vollsperrung der Fahrbahn ist am Donnerstag, 4. Juni, in der Zeit von voraussichtlich 8 bis 12 Uhr notwendig. Die Umleitung wird über den Theodor-Storm-Ring führen.