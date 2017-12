Bauausschuss : Tornesch: Der Ohlenhoff wird bald autofrei

vergrößern 1 von 3 Foto: Philipp Dickersbach 1 von 3

von Philipp Dickersbach

erstellt am 06.Dez.2017 | 14:40 Uhr

Tornesch | Applaus, Kritik, Unverständnis und jede Menge Diskussionen − die Gestaltung des Sees und dessen Umfeld im Neubaugebiet Tornesch am See schlägt weiter hohe Wellen. Einen politischen Beschluss gab es während der Sitzung des Bauausschusses am Montagabend zwar nicht, dennoch herrscht nun zumindest in zwei Punkten Klarheit.

Größe und Lage der Baufelder stehen fest, zudem soll es eine Umfahrung des Platzbereichs am westlichen Seeufer geben. Damit sind die SPD-Pläne für einen sogenannten Shared Space-Bereich vom Tisch.

Die Tage der Straße Ohlenhoff als Durchgangsstrecke scheinen gezählt. Hatte sich die Tornescher CDU von Anfang an für eine Route über Baumschulenweg und Schäferweg eingesetzt, konnten sich letztlich auch die Sozialdemokraten mit der Variante anfreunden. Dazu beigetragen haben dürften auch die Äußerungen der zahlreich erschienenen Anwohner, die sich mit großer Mehrheit für eine Umfahrung des Platzbereichs aussprachen.

Vor allem die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern sahen sie − ebenso wie CDU und FDP − bei einer Querung des Platzes mit Kfz-Verkehr kritisch. Eine Anwohnerin sagte, Shared Space diene in Innenstadtbereichen dazu, den Verkehr zu entwirren.

In dem Tornescher Neubaugebiet würde die Umsetzung des Konzepts, für das das Fehlen von Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen und die gleichberechtigte Stellung aller Verkehrsteilnehmer charakteristisch ist, jedoch für zusätzliche Verwirrung sorgen.

Deutliche Worte wählte auch CDU-Fraktionschef Christopher Radon. „Ihr wollt einen neuen Brennpunkt schaffen“, sagte Radon in Richtung der SPD. Für den Vorschlag der CDU, den Verkehr hinter der Wohnbebauung entlang zu führen, hatte es zuvor Applaus aus dem Publikum gegeben.

Der Bereich der derzeitigen Straße Ohlenhoff bleibt somit künftig Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Durch den Wegfall der Straße entsteht zudem mehr Platz für das angrenzende Baufeld. Politik und Verwaltung waren sich am Montagabend einig, es näher an den See heranrücken zu lassen.

Auch über Lage und grundlegende Vorgaben für die übrigen drei Baufelder wurden sich die Beteiligten einig − und kamen damit einer dringenden Bitte von Bürgermeister Roland Krügel (CDU) nach. Der Verwaltungschef hatte deutlich gemacht, dass möglichst schnell klar sein müsse, wo die Baufelder liegen und ob die Straße Ohlenhoff für den Kfz-Verkehr genutzt oder umfahren wird. Nur dann könne das Seeprojekt noch vor den Kommunalwahlen im Mai auf den Weg gebracht werden.

Uneinigkeit über Standort für Gastronomie



Unklar ist hingegen weiterhin, wo die Gastronomie angesiedelt wird. Während Verwaltung, SPD und FDP sich für den Bereich östlich des Sees aussprachen, wollte die CDU auch die nördlich am Schäferweg gelegene Fläche als Möglichkeit offenhalten.

Damit würde jedoch für die Wohnbebauung ein sehr attraktiver Bereich entfallen. Nicht nur SPD-Fraktionschef Manfred Mörker, auch Anwohner, äußerten darüber ihr Unverständnis. Denn zur Finanzierung des Seeprojekts sei es erforderlich, am Nordufer eine hochwertige Bebauung zu schaffen, so Mörker.

Die Verwaltung will mithilfe der erzielten Kompromisse nun eine Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des Bauausschusses erstellen. Die wird es als Sondersitzung bereits Mitte Januar geben.