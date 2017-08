Tolles Altstadtfest in Uetersen

In zweijährigem Rhythmus findet in Uetersen das bei Jung und Alt so beliebte Altstadtfest statt. Am Sonntag war es wieder soweit. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich hunderte Besucher ein, um zum einen in die Geschichte der Rosenstadt einzutauchen und zum anderen den freien Arbeitstag zu genießen. Und zwar dort, wo alles begann. Zumindest in Uetersen.

Denn der Klosterbezirk (heute Damenstift), der Ort der Veranstaltung, ist der Ursprung der Gemeinde. Dort ist 1234 die Geschichte der Stadt begründet worden.

Die Veranstalter vom Arbeitskreis Altstadtfest hatten sich diesmal entschlossen, das Fest nicht am gesamten Wochenende, sondern nur an einem Tag stattfinden zu lassen. Außerdem fand die Feier fast ausschließlich auf Klostergrund statt. Das war insbesondere dem Umstand geschuldet, dass man die Nachbarschaft vor Unannehmlichkeiten bewahren wollte. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Probleme mit Anwohnern gegeben, die die mehrtägigen Absperrmaßnahmen insbesondere im Bereich der Rathaus- und Kirchenstraße für nicht angemessen hielten. Denn sie konnten ihre Grundstücke mit dem Pkw während der Veranstaltung nicht erreichen.

Der gestrige Sonntag war von Sonnenschein geprägt. Und von sommerlichen Temperaturen. Insbesondere auch deswegen konnte seitens des Veranstalters resümiert werden, mit den Umstrukturierungen richtig gemacht zu haben.

Vor allem auf der Bleiche, dort, wo in den vergangenen Jahrhunderten die Wäsche in der Sonne getrocknet und gleichzeitig geweißt (gebleicht) wurde, gab es vieles zu sehen und zu erleben. Dort traf sich das alte Handwerk, dort waren Stände aufgebaut worden, an denen allerlei Kunstgewerbe und andere schöne Dinge zu bewundern und zu erwerben waren.



Kulturprogramm mit Tanz und Gesang

Mehrere Vereine waren der Einladung der Initiatoren gefolgt und nutzten das Fest, um ihre jeweiligen Aktivitäten vorzustellen und so auch Werbung für sich selbst zu machen.

Für Kinderaktivitäten stand ein großes Areal zur Verfügung. Der Nachwuchs vergnügte sich dort unter anderem beim Treckerfahren, beim Malen und beim Axtwerfen der Wikingergruppe Oldsager aus Groß Nordende. Eröffnet worden ist das

17. Altstadtfest von Klosterprobst Hubertus Graf von Luckner und Bürgermeisterin Andrea Hansen. Musikalisch begleitet wurde sie von der Musikgruppe Haselpit aus Haselau. Diese Gruppe hat sich der alten Musik verschrieben. Auch die Tornescher Jagdbläser waren anwesend.

Auf der Bühne sangen Chöre und zeigten Trachtentänzer ihr Können. Abseits der Bleiche hatte sich der Verein Historisches Uetersen eingefunden, um die Besucher mit der Stadtgeschichte vertraut zu machen.2019 wird das Altstadtfest volljährig. Denn dann wird zum 18. Mal eingeladen.



erstellt am 28.Aug.2017 | 16:05 Uhr