Tierschutz steht an erster Stelle

Gebrauchshundverein Tornesch hat klare Regeln für seine Mitglieder / Vorstandsmitglieder in Ämtern bestätigt

von shz.de

24. Februar 2018, 16:05 Uhr

Die gemeinsame Arbeit mit ihren Hunden steht bei den mehr als 200 Mitgliedern des Gebrauchshundvereins Tornesch ganz obenan. Das wurde während der Jahresversammlung im Restaurant Birkenhain deutlich, bei der die einzelnen Obfrauen und – männer begeistert über das Training in den einzelnen Sparten berichteten.

Es sind nicht nur Schäferhund-Besitzer, die sich auf dem Gelände am Goldenen Stern treffen, da sind auch unter vielen anderen Rassen Shar Pei (Chinesischer Faltenhund) oder Jack Russell-Terrier dabei. Und was Hunde und deren Besitzer hier von Anfang an lernen können, ist Gehorsam und ein gutes Miteinander mit anderen Hunden und Menschen. Von der Welpengruppe geht es zu den Junghunden, Disziplin lernen bei den Begleithunden, Gehorsam bei der Obedience (das heißt nichts anderes als Gehorsam), bei den Schutz- und sogar Rettungshunden.

Was bei den Tornescher Gebrauchshunden immer mehr gefragt ist, ist der Tierschutz. Wer dagegen verstößt, fliegt – das steht in der Satzung und in der Geschäftsordnung des Vereins. Aber auch wer sich auf Veranstaltungen des Hundesportvereins schlecht benimmt, seine Mitmenschen verbal oder körperlich bedroht, hat nichts mehr zu lachen und wird über einen längeren Zeitraum gesperrt.

Gern beteiligt sich der Tornescher Verein an Turnieren, sogar auf Bundesebene, aber genauso gern richtet er selbst Turniere aus, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen. Das liegt wohl nicht zuletzt an einem in fantastischer Atmosphäre zusammenarbeitenden Vorstand, der so viel wie möglich für seine 216 Mitglieder, das Gelände und die darauf stehenden Gebäude erreichen will. Vorsitzende Brigitte Rein bedauerte in ihrem Bricht vom vergangenen Jahr das schlechte Wetter, das ihnen manchmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte und bat für dieses Jahr um möglichst viele Freiwillige, die helfen, das Gras auf dem großen Grundstück zu mähen, ein kleiner Aufsitz-Trecker sei dafür vorhanden, aber einer alleine könne das zeitlich einfach nicht mehr schaffen.

Mit ihrem Vorstand sind die Hundefreunde zufrieden, auch nach anstehenden Wahlen blieb alles so wie es war. Brigitte Rein ist Vorsitzende, Frank Brünnicke ihr Stellvertreter, Daniela Matheus und Ilona Neumeister Beisitzerinnen und Bettina Büchner die kongeniale Schatzmeisterin.

Ganz besonders ausgezeichnet wurde in diesem Jahr Inge Lore Neumeister, sie ist wegen ihrer vielen Initiativen im Gebrauchshundverein jetzt Ehrenmitglied. Für zehnjährige Zugehörigkeit wurden Claudia Fischer, Manfred Schriber, Daniele Matheus und Bettina Büchner geehrt, Ralf Nolpack, Silke Iversen und Gudrun Neuhaus waren nicht anwesend, erhalten ihre Ehrungen für diese Zugehörigkeit aber später. Bei den Trainern bedankte sich der Verein mit einem großen Thermobecher mit dem Emblem des Gebrauchshundvereins.