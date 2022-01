Zwei Einbrüche in Tornesch : Tatort Ahrenloher Straße: Diebe steigen in Haus und Tierarztpraxis ein

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber. Die Vorfälle ereigneten sich nacheinander am 14. und 15. Januar – dabei wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Avatar_shz von Klaus Plath

17. Januar 2022, 15:47 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber. Die Vorfälle ereigneten sich nacheinander am 14. und 15. Januar – dabei wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Am Freitag (14. Januar) sind Polizeiangaben zufolge unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Ahrenloher Straße in Tornesch eingedrungen und haben Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr. Die Bewohner waren nicht zu Hause.

Einen Tag später, am Sonnabend (15. Januar) wurde erneut an der Ahrenloher Straße eingebrochen. Diesmal stiegen die unbekannten Täter in eine Tierarztpraxis ein und verschafften sich anschließend Zugang zu den privaten Wohnräumen im selben Gebäude. Dort wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Tat dürfte sich den Ermittlern zufolge im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 20.11 Uhr ereignet haben.

Eine ähnliche Tat ereignete sich bereits am 8. Januar

Wie die Polizei gegenüber shz.de weiter mitteilt, hatte sich bereits am Sonnabend (8. Januar) eine ähnliche Tat ereignet. Damals brachen die Täter zwischen 15 und 17 Uhr in besagte Wohnräume der Praxis ein und stahlen mehrere Armbanduhren. Das nun schon zweimal heimgesuchte Gebäude liegt zwischen der Rostocker Straße und dem Lindenweg.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt in allen Fällen. Sie sucht nun Zeugen und Hinweisgeber. Insbesondere wird gefragt, wer innerhalb des Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.