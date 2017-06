Kreisumwelttage : Taten statt Worte - der Umwelt zuliebe

vergrößern 1 von 1 Foto: pl 1 von 1

Uetersen | Unter dem Motto „Klimaschutz − Taten statt Worte“ sind im Burg-Kinocenter gestern die fünften Kreis-Umwelttage eröffnet worden. Mehr als 90 Aktionen und Mitmachangebote richten sich dabei insbesondere an Kindergärten und Schulen. Vier fünfte Klassen der Uetersener Rosenstadtschule beteiligten sich an der Eröffnung. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften Vertretern der Kreis-Politik, der Kreisverwaltung sowie der Vorsitzenden des Kreisumweltausschusses, Valerie Wilms, sahen sich die Mädchen und Jungen den Film „Tomorrow − die Welt ist voller Lösungen“ an. Der Film gab Handlungsempfehlungen, zeigte auf, wie Auswege aus der Umwelt- und Klimakrise aussehen können. Wilms hatte die Kinder ermuntert, sich einzumischen. Demokratie lebe davon. Demokratie bedeute mitzumachen, aktiv zu werden und nicht nur zu reden. „Es macht nicht viel Sinn, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, ohne ihnen auch das Verständnis und die Wertschätzung für den Erhalt der Umwelt und die ökologischen Zusammenhänge zu vermitteln“, so das Credo der Ausschussvorsitzenden.

Mehr als 2000 Schüler beteiligen sich an den einzelnen Themen, damit ist jeder Programmpunkt ausgebucht. Die Veranstaltungen behandeln die Bereiche Klimaschutz und Klimawandel, Wasserschutz und Energie, Plastikmüll, bewusste Ernährung, nachhaltigen Konsum und Mobilität. Wie kann die Lebensqualität aufrecht erhalten und die Umwelt dennoch besser als jetzt geschützt werden? Auch diesem Gedankenpaar nähern sich die teilnehmenden Kinder an. Unter dem Schwerpunkt „Abenteuer Natur“ erfahren die Teilnehmenden die Bedeutung von Moor und Wiese für den Klimaschutz. Dabei besuchen sie unter anderem das Bienenmuseum in Moorrege, das Tävsmoor in Heist, den Naturerlebnisraum Schäferhof in Appen und das Himmelmoor in Quickborn. Wie wichtig Bäume sind, erfahren zahlreiche Gruppen in der Aktion „Grün ist Leben: Baum - Klima - Zukunft“ im Baumschulmuseum Pinneberg und bei „Der Wald und das Klima in der Waldorfschule Klövensteen. Das Thema Wasser wird von verschiedenen Seiten beleuchtet. Unter anderem wird gezeigt, das alles Leben aus dem Wasser kommt und wie wichtig die Sauberkeit des Wassers für alle ist. Zum Schwerpunktthema der diesjährigen Umwelttage Plastik und seine Auswirkungen basteln Kinder aus Kartons und Plastikflaschen „Recycling-Müllmonster“.

von Klaus Plath

erstellt am 27.Jun.2017 | 16:00 Uhr