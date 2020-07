Polizei sucht Zeugen : Täter fordern Bargeld: Wieder Raubüberfall auf Tankstelle in Uetersen

Zum dritten Mal binnen drei Monaten gab es einen Überfall auf eine Tankstelle in der Rosenstadt. Die Polizei bittet um Hinweise.

von Christian Uthoff

16. Juli 2020, 12:36 Uhr

Uetersen | Wieder passierte es in Uetersen, wieder lag das Ziel an der Reuterstraße: Zum dritten Mal binnen drei Monaten ist in Uetersen (Kreis Pinneberg) eine Tankstelle überfallen worden. Nach Raubüberfällen auf Tankstellen an der Reuter- und Jahnstraße im April und Mai traf es am Mittwoch (15. Juli) erneut die Tankstelle an der Reuterstraße. Die beiden maskierten Männer forderten Bargeld und flüchteten. Sie werden nun gesucht.

Zwei Männer beteiligt

Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei hatten zwei maskierte Männer am Mittwoch gegen 22.50 Uhr den Verkaufsraum betreten. Eine Person forderte anschließend mit gezückter Waffe das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Die beiden Männer waren laut Beschreibung etwa 20 bis 25 Jahre alt. Der erste Täter war dunkel gekleidet mit einem roten Kapuzenpullover unter der schwarzen Jacke. Während der Tat trug er ein schwarzes Basecap und darüber die rote Kapuze auf dem Kopf. Außerdem hatte er eine auffällige schwarze Arbeitshose mit roten Applikationen am linken Bein an. Der Mundschutz dieses Täters war schwarz mit weißen Applikationen/Prints versehen.

Der zweite Täter war ebenfalls dunkel gekleidet und trug einen blau/grauen Kapuzenpullover unter der schwarzen Jacke.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter während des Überfalls oder der Flucht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.

