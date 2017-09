Tornesch : Streit um ehemaligen Geflügelhof

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Dickersbach 1 von 1

tornesch | Es ist ein Filetgrundstück im Gewerbegebiet in Tornesch-Oha: Das Gelände des ehemaligen Geflügelhofs Neumann am Asperhorner Weg. Nach dem Aus des Betriebs zum 30. Juni dieses Jahres (wir berichteten) hatten die Besitzer einen Käufer für das Grundstück gefunden, die Firma Wilhelm Mohr aus Bilsen. Wie das Unternehmen, das sich auf Handel und Verwertung mit Waren aus Versicherungsschäden spezialisiert hat, auf Nachfrage bestätigte, wird das Gelände bereits genutzt. Nach Informationen unserer Zeitung hat nun allerdings überraschend die Stadt Tornesch von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Ein Vorgang, den die Bilsener nicht einfach hinnehmen wollen. Nun haben die Anwälte das Wort.

Blick zurück: Im Frühjahr dieses Jahres wurde bekannt, dass der Geflügelhof Neumann seine Türen schließt. Aufgrund der mehr als 40-jährigen Geschichte des ursprünglich in Horst (Kreis Steinburg) gegründeten Unternehmens, sei ihnen die Entscheidung nicht leicht gefallen, betonten die Inhaberinnen, Michaela Neumann (29) und Stefanie Przibylla (27), damals. Die beiden Schwestern führten ein ganzes Bündel von Gründen für die Schließung an, unter anderem den Fachkräftemangel und Marktveränderungen. Entscheidend dürften allerdings persönliche Gründe gewesen sein, Przibylla ist gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, Neumann zahnmedizinische Fachangestellte und Einzelhandelskauffrau. Möglicherweise hatten sie deswegen eine andere berufliche Ausrichtung, als einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Dass die Schwestern in ihren jungen Jahren überhaupt in der ersten Reihe des Unternehmens standen, war einem Trauerfall in der Familie geschuldet. Vater Manfred Neumann, der den Betrieb in zweiter Generation geführt hatte, starb im April 2015 nach schwerer Krankheit im Alter von nur 62 Jahren.

Nach dem Aus für den Geflügelhof kamen rasch Gerüchte über mögliche Kaufinteressenten auf. Dabei stand stets die Frage im Raum: Welche Pläne und Vorstellungen hat die Stadt Tornesch für das Grundstück? Schließlich liegt es inmitten des wichtigen Gewerbegebiets in Oha. Nach Informationen unserer Zeitung gab es einen Interessenten, mit dem die Stadt einverstanden gewesen wäre. Dieser wurde mit den jungen Grundstücksbesitzerinnen allerdings offensichtlich nicht handelseinig. Denn schließlich erhielt die Firma Wilhelm Mohr den Zuschlag. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte ein Unternehmensvertreter aus Bilsen: „Wir arbeiten vor Ort und würden gerne aufstocken.“ Auch landwirtschaftlich habe man einiges vor auf dem Grundstück.

Pläne, mit denen sich die Stadt augenscheinlich nicht anfreunden kann. Denn sie hat nach Informationen unserer Zeitung nun von ihrem Vorkaufsrecht für das Gelände Gebrauch gemacht. Eine Satzung gibt der Stadt diese Möglichkeit. Hintergrund ist der Wunsch, die städtebauliche Entwicklung selbst bestimmen zu können. Aus dem Rathaus hieß es zu dem aktuellen Fall: „Kein Kommentar.“

In Bilsen gibt man sich derweil kämpferisch. „Ganz so einfach nehmen wir das nicht hin“, sagte der Unternehmensvertreter. Die Stadt habe sich bislang wenig gesprächsbereit gezeigt. Nun seien die Anwälte am Zug. Doch der Unternehmensvertreter betonte auch: „Wir müssen einen Weg finden, am besten mit der Stadt Tornesch.“