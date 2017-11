Straßenausbau: Wer soll das bezahlen?

von Philipp Dickersbach

erstellt am 22.Nov.2017 | 14:58 Uhr

Anlieger in Tornesch von den Straßenausbaubeiträgen zu befreien − für Politik und Verwaltung ist das ein durchaus erstrebenswertes Ziel. Doch der Weg zur Abschaffung beziehungsweise Umlage der Kosten für die Straßensanierungen ist steinig. Das wurde jüngst während der Sitzung des Finanzausschusses deutlich. Denn die im Raum stehenden Konzepte, darunter eine Erhöhung der Grundsteuer, würden neue Probleme nach sich ziehen. Bürgermeister Roland Krügel (CDU) schickte zudem eine deutliche Botschaft nach Kiel.

„Das ist ein ganz vergiftetes Geschenk, was wir bekommen haben“, sagte der Verwaltungschef. Gemeint ist die Initiative der neuen Landesregierung, die es den Kommunen freistellen will, ob sie die Straßenausbaubeiträge weiterhin erheben. Doch vom Land gebe es dafür keinen Cent, betonte Krügel. Lediglich der Finanzausgleich solle geändert werden. Was das für die Stadt Tornesch bedeutet, ist jedoch unklar.

Politik und Verwaltung in Tornesch wollen jedoch nicht tatenlos bleiben. Auf eine CDU-Initiative hin (wir berichteten) wird die Verwaltung prüfen, welche Möglichkeiten für eine Kostenübernahme durch die Stadt oder eine Umlage auf alle Bürger bestehen. Darauf haben sich die Ausschussmitglieder verständigt.

„Wir wollen damit die Diskussion anschieben und eine Grundlage schaffen“, sagte CDU-Fraktionschef Christopher Radon, der für die Christdemokraten fünf Fragen eingereicht hatte. Deutlich wird dabei, dass zwei Varianten für eine alternative Finanzierung in Frage kommen: Die Erhöhung der Grundsteuer und eine neue Gebühr speziell für den Straßenausbau. Die CDU hatte zudem ins Spiel gebracht, Anlieger, die in der Vergangenheit bereits Straßenausbaubeiträge bezahlt haben, von einer gestiegenen Grundsteuer oder einer neuen Gebühr zu befreien. Eine solche Möglichkeit kann sich Krügel derzeit allerdings nicht vorstellen, wie er während der Sitzung deutlich machte. „Eine gerechte Lösung zu finden, halte ich für unmöglich“, sagte der Verwaltungschef. Denn wo sei die zeitliche Grenze für die Befreiung anzusetzen? Diesen Übergang gerecht zu gestalten, halte er für ausgeschlossen, betonte Krügel.

Gegen eine Erhöhung der Grundsteuer gab es zudem deutlichen Einspruch aus dem Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen. „Wenn wir die Steuern erhöhen und den Beitrag in die Grundsteuer einbauen, würden wir bestraft werden, indem wir höhere Kreisumlagen zahlen müssten, weil unsere Steuerkraft steigt“, erläuterte Verwaltungsmitarbeiter und Finanzexperte Jörg-Andreas Rechter. „Das wäre völlig schief“, so sein Fazit.

SPD-Vertreter Manfred Fäcke betonte, dass es sich bei der Offerte aus Kiel lediglich um eine Verlagerung der Entscheidung vom Land auf die Kommunen handele. „Die starken können es umsetzen, die schwachen sind gekniffen.“ Zwar sei er grundsätzlich dafür, die Ausbaubeiträge von Dritten zahlen zu lassen, doch habe sich gezeigt, dass das Wahlkampfversprechen der Landes-CDU, die sich maßgeblich für die Wahlfreiheit eingesetzt hatte, nicht umsetzbar sei. Fäcke plädierte dafür, zunächst abzuwarten, wie das neue Gesetz, mit dem Anfang des Jahres zu rechnen sei, konkret aussieht.

Der CDU-Antrag wurde schließlich auf Wunsch der SPD um einen Blick in die Zukunft ergänzt. Die Verwaltung wird somit auch prüfen, welche Straßen in den kommenden zehn Jahren ausgebaut werden müssen und mit welchen Kosten dabei zu rechnen ist.