Drei Tage Jubel, Trubel, Heiterkeit : Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Uetersen

von Klaus Plath

erstellt am 11.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) ist laufend bemüht, Uetersens City um Attraktionen zu bereichern, damit die Kundenfrequenz für die Händler vor Ort stimmt. So ist sie es auch, die den Weihnachtsmarkt in Uetersens Mitte auf die Beine gestellt hat. Diesmal gemeinsam mit der Initiative „Uetersen Blüht Auf“, die für die Tannen gesorgt hatte, die entlang der Fußgängerzone und im weiteren Nahbereich aufgestellt worden sind. Das gelang „Uetersen Blüht Auf“ über ein Sponsoring.

Die vielen Standbetreiber sorgten dafür, dass die Besucher auf ihre Kosten kamen. Und da es insbesondere am Sonntag, als der Wikingerschmied seine Esse anheizte und den Hammer auf den Amboss krachen ließ, dass die Funken stoben, genug Attraktionen gab, die zum Verweilen einluden, konnte ein reges Treiben ausgemacht werden, das auch den Veranstaltern sichtlich gefiel.

Die Kaufmannschaft freute sich zudem sehr darüber, dass die Kinder des Friedrich-Ebert-Schulchors, nachdem sie ein Wochenende zuvor bereits Langes Wintermarkt musikalisch eröffnet hatten, am Freitag zu Gast in der Fußgängerzone waren. Ihre fröhlichen Lieder zauberten ein Lächeln auf die Lippen der Anwesenden, unter ihnen Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) und Bürgervorsteher Adolf Bergmann (CDU). Zum Dank erhielten sie einen heißen Kakao. Doch auch das Kulturprogramm der folgenden Tage konnte sich sehen lassen.

Weihnachtslieder zum Mitsingen

Am Sonnabendvormittag, als die Fußgängerzone Mittelpunkt des Wochenendeinkaufs war, unterhielten die Blechbläser des Musikzugs „Rosenstadt Uetersen“ die Besucher. Die Spielleute musizierten vor der Rathaus-Apotheke. Und am Nachmittag war der Lebendige Advent zu Gast. In Höhe des Presse-Cafés wurden advent- und weihnachtliche Lieder gesungen. Zum Schluss gab es für alle einen Glühwein, spendiert von der Kaufmannschaft.

Glühwein war auch insgesamt das beliebteste Getränk des Wochenendes. So waren es insbesondere die Glühweinstände, die umlagert wurden. Doch auch dem Duft der anderen gastronomischen Verführungen konnten die Besucher nicht widerstehen. Der Weihnachtsmarkt wurde noch gestern Abend abgebaut. Doch in der City ist noch lange nicht Schluss. Bis zum 7. Januar 2018 heißt es: Advent in der Fußgängerzone. Würstchen vom Grill, frische Krapfen und natürlich Glühwein sind weiterhin zu haben.