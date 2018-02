Kulturgemeinschaft : Stets im Einsatz für Torneschs Kulturgüter

Gemeinschaft erhält Heimathaus, Museum, Naturschutzgebiet und Archiv. Leiter für „Kinner- und Jugendkrink“ gesucht.

von Michaela Eschke

26. Februar 2018, 12:30 Uhr

Tornesch | Bei der 33. Mitgliederversammlung der „Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch“, kurz Kulturgemeinschaft genannt, ließen Vorstand und Arbeitskreisleiter das vergangene Jahr Revue passieren. Der Verein, der unter anderem das Heimathaus pflegt, das Museum „Mölln-Hof“ betreibt, sich der Pflege der plattdeutschen Sprache verschrieben hat und zudem das Naturschutzgebiet Liether Kalkgrube betreut, trägt außerdem mit kulturellen Veranstaltungen zur Bereicherung des Stadtlebens bei.

Die volkskundliche Sammlung im Mölln-Hof, die an den Museumstagen der Öffentlichkeit zugänglich ist, nannte der dritte Vorsitzende Lothar Schneider „einen sehr wichtigen Teil unseres Ansehens“. Holger Pott, Leiter des Arbeitskreises Museum, berichtete von den guten Besucherzahlen: „An unserer Hauptveranstaltung, dem Erntefest, habe ich noch nie so viele Leute durch das Museum gehen sehen wie letztes Jahr.“ Eigentlich will die Kulturgemeinschaft das Projekt weiterentwickeln, so muss aufgrund des möglichen K22-Baus der Platz vor dem Mölln-Hof neu strukturiert werden. Zudem plant Historikerin Annette Schlapkohl, das Museum noch lehrreicher zu gestalten.

Spenden sorgen für ausgeglichenen Haushalt

Derzeit sorgt sich der Verein jedoch um die Zukunftssicherung. Denn bei der derzeitigen vertraglichen Situation ist eine jährliche Kündigung seitens der Verpächter möglich. Der Vorstand steht daher mit dem Eigentümer Jürgen Mölln, der das historische Gebäude großzügig zur Verfügung stellt, und dessen Sohn Ove Mölln in Verhandlung. Die Familie Mölln unterstützte die Kulturgemeinschaft, die nach Ausführung von Kassenwartin Gesine Skirlo nur mit Spendengeldern einen ausgeglichenen Haushalt erreichen kann, auch im vergangenen Jahr mit einer Zuwendung in Höhe von 5000 Euro.

Arbeitskreisleiter Horst Lehmann berichtete von Instandsetzungs- und Pflegearbeiten, die die Vereinsmitglieder am Heimathaus leisten. Bestückt werden der ehemalige Ostermannsche Hof und das Museum Mölln-Hof mit den kulturhistorischen Gegenständen, die im Arbeitskreis III unter der Leitung von Holger Hansen gesammelt und registriert werden. Etwa 3000 Exponate sind in der museumshistorischen Datenbank bereits verzeichnet.

Um die Organisation der Kulturveranstaltungen kümmert sich eine Gruppe um Sieglinde Limpert. Viele der Events sind wiederkehrend, wie das jährliche „Suur Supp“-Essen, „Bratapfel und Jazz“ oder der kunsthistorische plattdeutsche Vortrag. 13 Frauen vom Arbeitskreis Archiv, den Annette Schlapkohl leitet, archivieren geschichtliche und kulturhistorische Unterlagen. Zudem werden Ausstellungen mit historischen Fotos entwickelt. In 2017 tourte die Hochzeitsausstellung durch die Region, derzeit ist „Tornesch 1956“ im Kuhstalle des Heimathauses zu sehen und für das nächste Jahr ist eine geschichtliche Fotopräsentation über die Bahnstrecke Elmshorn − Prisdorf geplant.

Im Plattdüütschen Krink unter dem Vorsitz von Helga Bunk wird die plattdeutsche Sprache in geselliger Runde gepflegt, bei Gesprächen und Lesungen. Für den „Plattdüütschen Kinner und Jugendkrink“ allerdings geht eine Ära zu Ende. Denn Hannelore Körner gibt nach 15 Jahren die Leitung aus Altersgründen auf. In 2017 hatte es noch sechs öffentliche Auftritte gegeben, mit Liedern, Gedichten und Sketchen. Der von Körner 2009 ins Leben gerufene „Jugendkrink“ wird nicht fortgeführt, die Jugendlichen Sonja Reinheimer und Svenja Cordts bedankten sich bei der Leiterin für die familiäre Zeit. Der Vereinsvorsitzende Harald Schulz bedankte sich bei Körner mit Blumen und Geschenken.

Maria Rieper übernimmt vorläufig

Maria Rieper hat sich bereit erklärt, den Kinderkrink interimsweise zu übernehmen, es sollen Handpuppen gebastelt und dabei Plattdeutsch gesprochen werden. Eine langfristige Leiterin wird noch gesucht. Die ebenfalls zum Arbeitskreis gehörende Kinder-Volkstanzgruppe „Eesner Danzmüüs“ indes wird von Ballettlehrerin Valentina Holz weitergeführt, mit derzeit 22 teilnehmenden Kindern erfreut sie sich großer Beliebtheit.

Unter der Regie von Roland Vinx übernimmt die Kulturgemeinschaft die Pflege des Naturschutzgebiets Liether Kalkgrube, die in 2017 für weitere zehn Jahre als „nationales Geotop“ zertifiziert wurde. „Der Ort dient der Naherholung, aber auch dem Schulunterricht, der Ausbildung von Studenten und der Forschung von Geowissenschaftlern“, so Vinx, der die jährliche Besucherzahl auf 5000 bis 10 000 Personen schätzt.