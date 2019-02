Hochzeitsmesse in Uetersen : Standesamt hatte erfreulich viel zu tun

Viele Termine abgesprochen. Uetersen ist nach wie vor eine angesagte Stadt zum Heiraten.

von Klaus Plath

03. Februar 2019, 16:34 Uhr

Uetersen | Kennen Sie Amor? Das ist der Gott und die Personifikation der Liebe. Oft wird er als halbwüchsiger Knabe nicht ohne schalkhafte Bosheit dargestellt der mit seinen Pfeilen ins Herz trifft und dadurch die Liebe erweckt. In Uetersen muss er zumindest einen Zweitwohnsitz haben. Wie anders ist es zu erklären, dass in der offiziellen Hochzeitsstadt Jahr für Jahr Rekorde gebrochen werden, was die Anzahl der Eheschließungen betrifft?

Amor zur Hand geht das Team des Uetersener Standesamt. Auch gestern, während der 21. Uetersener Hochzeitsmesse, war das Amt anwesend und wirkte einmal mehr ehestiftend. Viele Terminwünsche entschlossener Brautleute konnten dabei entgegengenommen werden. Der Kalender füllte sich zusehends.

Wer gestern in den Trubel der Hochzeitsmesse, ausgerichtet im Parkhotel Rosarium, eintauchte, der durfte gewiss sein: In Uetersen weiß man, was zu einem gelungenen Fest rund um Amors Liebe dazugehört.